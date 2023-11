– A babajelbeszéd arra jó, hogy addig is megértsük a kisbabánkat, amíg még nem tud beszélni. A későbbiekben, amikor még nehezen érthetően fejezi ki magát, a kezeit használva, jelekkel rá tud segíteni mondandójára, így a szülei számára is egyértelmű lesz, mit szeretne. Amikor már szépen beszél, elhagyja a jeleket. Ez tehát egy mankó, ami a kiskori kommunikációt könnyíti meg – tudtuk meg Béczi Bernadettől. Elmondta, több kisgyermek édesanyjaként saját pozitív tapasztalatai sarkallták arra, hogy babajelbeszéd-oktatóvá váljon, s más családokat is megismertessen ezzel a hasznos módszerrel.

