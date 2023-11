A vármegyeszékhely külterületén embertelen körülmények között tartottak egy lovat, amire a szekszárdi állatvédők figyelmét is felhívták november 19-én. – Nagyjából másfél-két hónapja élt át ez a ló iszonyatos szenvedéseket, mivel a nyakába belenőtt a lánc, amellyel valószínűleg a múltban kikötötték – mondta el Fiáth Szilvia. Az állat nyaka szörnyű állapotban volt, folyamatosan folyt a vér és a genny belőle. A fején pedig vadhús és ödéma alakult ki.

A Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány vezetőjének hatékony fellépésének hála, a problémát sikeresen orvosolták.

– Kedves Barátaink! Egy gyors helyzetjelentés a sérült lóról. Ma délután fél kettőkor elszállították, megérkezett a karantén helyre, ahol jelenleg nincs más ló. A láncot levették a nyakáról, kitisztították a sebet, kapott többféle antibiotikumot, és tetanusz injekciót. A ló már most sokkal jobban érzi magát, nyugodt, eszeget a takarmányból – írta közösségi oldalán Fiáth Szilvia.

– A póni egy ismerősünkhöz került. Dr. Kocsis Beáta, állatorvos vállalta a ló gyógyítását, napi kezelését, valamint azt is, hogy a lovat ellátja és felügyeli élete végéig. A póni ló mikrochipet kap, vesznek tőle vért, kap majd féreghajtót és oltásokat. A póni elszállítását és elhelyezését is a doktornő szervezte le. Tudjuk, hogy mindent megtesz a lovakért, de a tegnapi és mai munkája, szervezése és felajánlása minden tiszteletet megérdemel! Hálásan köszönjük a doktornőnek, hogy a segítségével sikerült megmenti a szerencsétlen, szenvedő lovat!

Forrás: Facebook

Én ma fél napot az állattartó telepen töltöttem, igyekeztem mindent megtenni, hogy a lovat elszállíthassuk. Megpróbáltam lemenni a tulajdonos szintjére, és megegyezni vele, hogy véglegesen lemond a ló tulajdonjogáról. Mire a rendőrség és szállító jármű megérkezett, a kezemben volt a két tanú által hitelesített lemondó nyilatkozat. Reggel kerestek a rendőrségtől, és minden segítséget felajánlottak a ló elkobzásával és elszállításával kapcsolatban. Köszönöm szépen mindenkinek, aki felajánlotta a segítségét a póni megmentése érdekében!

A továbbiakban is fogunk feltenni fotókat és információkat a lóról. Szegénynek még neve sincs. De lesz neve is, chipje is, jó gazdája is! A rendőrség az állatkínzás bűntette miatt folytatja a nyomozást. A sebek nem gyógyulnak gyorsan, de a póni néhány hét múlva teljes, boldog életet élhet napi foglalkozás mellett – posztolta az állatvédő. Fiáth Szilvia elmondta, a ló tulajdonosa egy hírhedt szekszárdi állatkínzó, aki miatt az elmúlt húsz évben megszámlálhatatlan mennyiségű borjú, malac, tehén és kutya pusztult el kínok között. Az állatkínzótól tizenkilenc kutya került a kutyamenhelyre, akik mind megmenekültek, ahogy a ma megmentett, szerencsés póni is.