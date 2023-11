120 ÉVE a vármegyénkben is alkotó Csók István szó szerint királyi sikeréről számolt be a Tolnamegyei Közlöny 1903. november 26-i száma. „A múlt nyáron Csók István Őcsényben megfestette Héjjas Éva őcsényi fiatal menyecske képét, melynek »Tiltott gyümölcs« a czime. A remekül sikerült kép a szép menyecskét úgy állítja elő, amint éppen a szentegyházból hazajövet beoson a szobába s ott a tulipános ládán levő kosárból kiesen egy szép piros almát és azt ingerlőén hamis mosolygással készül megizlelni. Ezt a képet a művész a téli képtárlaton mutatta be, melyet a vásárló bizottság a király részére vett meg és a királyi várpalotában helyez el. A hírneves festőművész »Sárközi keresztelő« képét a kormány még múlt évben megvásárolta és azt Wosinsky Mór apát-plébános, múzeumi igazgató közbenjárása folytán a közoktatásügyi miniszter vármegyénk múzeumának ajándékozta.”

120 ÉVE egy kisiskolás tragikus halálának körülményeit ismertette a Tolnamegyei Közlöny 1903. november 26-i száma. „Egy tizenegy éves szilfás-pusztai leány a nosztányi iskolába járt és délre nem ment haza, hanem több társával együtt az iskolában költötte el szegényes ebédjét. Evés közben, éppen midőn a kés hegyére szúrt falatot a szájához emelte, csupa pajkosságból meglökte egyik társa. A kislány a lökés következtében kiesett a pádból oly szerencsétlenül, hogy a kezében levő kés a nyakába szúródott. Daczára annak, hogy az éppen arra menő dr. Kertész Lipót járás orvos rögtön segítségére sieitett és megmentésére mindent elkövetett, a kislány négy-öt percz múlva meghalt. Az orvos-rendőri vizsgálat kiderítette, hogy a kés a nyakban levő főeret vágta át és igy belső elvérzés következtében halt meg. E szomorú esetből kifolyólag az iskolaszék azt a tanúságot meríthetné, hogy a déli órákban az iskolában maradt gyermekeket nem szabad kellő felügyelet nélkül hagyni.”

120 ÉVE egy gyújtogató trió történetét adta közre a Tolnamegyei Közlöny 1903. november 26-i száma. „A szekszárdi vámházi téglagyárnál lakodalmat tartottak s midőn a násznép eltávozott az esküvőre, az alatt a lakodalomra szánt bort kieresztették, a kályhában volt hat tepsi kalácsot pedig ellopták és a lakodalmas házat felgyújtották. A csendőrség erélyes nyomozás után kiderítette, hogy Regler János, ifj. Szabó Pál és Morvai Ferencz szekszárdi lakosok bosszúból követték el a lopást és gyújtogatást.”