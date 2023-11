Talán a globális felmelegedés ütemét is jelzi, hogy míg tavaly huszonhárom, addig idén már huszonöt – sőt, esetenként huszonhat – fokos tengervíz ölelte körül a Nagydorogi Búzavirág Néptáncegyesület hullámokba merülő tagjait. Történt mindez októberben, Spanyolországban, a Földközi-tengernél, a Costa Brava üdülőparadicsomában.

A felvonulás, a képen elöl, jobb szélén Iker Ibolya látható, Fotó: Beküldött kép.

Azt azért tegyük hozzá, hogy a csapat ez alkalommal sem kizárólag fürdőzés céljából utazott Calella városába. Ennél sokkal méltóbb és felelősségteljesebb feladat várt a húsztagú csoportra: a nagydorogi táncosok, a velük utazó egregyiekkel együtt, vármegyénket, sőt, Magyarországot képviselték az immár 34. alkalommal megtartott, Calella Oktoberfest kulturális és gasztronómiai fesztiválon.

A Búzavirág nem első alkalommal kapott meghívást erre a fél Európa folklórját egy hétre spanyol földre plántáló, nemzetközi seregszemlére. Iker Ibolya egyesület vezető lapunknak elmondta, hogy lassan már nehéz is összeszámolni a több mint évtizedes kapcsolatból eredő bemutatkozás számot: de az biztos, hogy Calella hálás közönsége eddig már közel tucatnyi alkalommal tapsolta meg a jellegzetes és virtuóz magyar néptánc koreográfiákat bemutató csapatot. A maradandó élménynek köszönhetően a rendezők kőbe vésett aranyszabályként ragaszkodnak ahhoz, hogy nincs Calella Oktoberfest Búzavirág nélkül!

A Búzavirág a kéken csillogó Földközi-tenger partján. Fotó: Beküldött kép.

Így tehát most sem volt. A nagydorogiak a hagyományoknak megfelelőn az összes többi – belga, dán, finn, holland, lett, litván, német, norvég osztrák és svéd – csapattal együtt végig vonultak a városon. Emellett két alkalommal önállóan is felléptek. Először a hivatalos megnyitó helyszínén, azaz a hatalmas sörsátor színpadán, majd pedig a város főterén, szabad téren is. Nem is kell különösebben hangsúlyozni, hogy mindkét alkalommal káprázatos sikert aratva.

A már említett, hálás és figyelmes rendezőség kellemes szálláshellyel és remek ellátással – helyi ételkülönlegességekkel – tisztelte meg a nagydorogiakat. A szabadidős elfoglaltságok listáján pedig nemcsak a fürdőzés szerepelt – a kéken csillogó tenger karnyújtásnyira volt – , hanem a tőszomszédságban található Barcelona megannyi nevezetességének megtekintése, a Sagrada Familia káprázatos katedrálistól a város ütőerének nevezett La Ramblán át Kolumbusz Kristóf kikötőben emelkedő, monumentális szobráig. Egy buszos kirándulás keretében pedig a közeli Santa Maria de Montserrat közel ezeréves, időtlenséget árasztó és lelki élményt is nyújtó, bencés kolostora nyűgözte le a csapatot.

A Búzavirág a fesztivál nyújtotta alkalommal élve egyrészt eredményesen erősítette a barátság már létező szálait – például a felvonulási menettánckor együttműködve a Mogyorósbányai Fúvószenekarral –, másrészt viszont új kapcsolatokat is kialakított. Ennek köszönhetően a csapat holland meghívásnak tehet eleget a jövő évben, majd ezt követően a németalföldi együttes vendégeskedhet Nagydorogon.

A calellai egy hét gyorsan eltelt, de az élmények a hazautazás idején is gyarapodtak, hiszen a táncosok Monte-Carlóban – azaz Monacóban – megállva költhették el vacsorájukat. Igaz, nem valamely exkluzív helyi étteremben, multimilliomosok társaságában – a luxus fényét árasztó Monaco a legelőkelőbb európai helyszínekhez képest is más, magasabb kategória –, hanem a buszon, előszedve a kézitáskákból a jóféle szendvicseket. A kaszinók bejáratai hívogatóan tárultak eléjük, ám szerencséjüket nem próbálták ki: ahhoz ugyanis bizonyos mennyiségű zseton birtoklására lett volna szükség. Talán majd a legközelebb...

Bajor mintát másol a fesztivál

Barcelonától mintegy hatvan kilométerre található Calella városa. Az itteni Oktoberfestet, ezt a kéthetes programot bajorok szervezik és rendezik több mint három évtizede. A sör és a kultúra calellai találkozásának – írta meg néhány évvel ezelőtt Silye Sándor újságíró kollégánk – az 1876 óta létező, az August Küntzmann Damm alapította sörfőzdének köszönhető. A főzde zászlóshajó sörét Damm úr feleségéről, Eszter asszonyról nevezték el Estrella Dammnak, amely Barcelonában készül. Ezt vásárolta meg harminchat éve egy bajor üzletember, és ő kezdeményezte a müncheni fesztivál szokásainak itteni megvalósítását.