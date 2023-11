A feltárási munkálatokat november 2-án kezdték meg. Az érintett területen erős- és gyengeáramú vezeték, ivóvízvezeték, szennyvíz- és esővíz csatorna is található. A közművekre való tekintettel a feltárási és helyreállítási munkálatokat a lehető legnagyobb óvatossággal végezik.

Az Atom-tér felújítási munkálatai még garanciális időszakban vannak, így a polgármesteri hivatal műszaki osztályának kontrollja alatt a bontási és a helyreállítási munkák során a volt kivitelező Soltút Kft. részéről a garancia érvényben tartására az elvárt műszaki tartalmat meghatározták, a garanciával kötelezett kivitelező részéről a munkák szakfelügyeletét biztosítják – áll a közleményben.

Mint írják, a hiba felkutatása jelenleg is zajlik, emiatt a Barátság út szemközti oldalán is bontást végez a D.C. Therm Kft. A feltárás a zöld területen túl kiterjed a gyalogos átkelőhely mellett, a pakoló aszfaltburkolatára is. A bontás a mentők számára fenntartott parkolót érinti, a kitermelt zúzalékot és földet a mozgáskorlátozott parkolóhelyen deponálják.