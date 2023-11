– Az E.ON munkatársai a környékbeli települések áramellátását is biztosító szekszárdi alállomásban – a hosszútávon kiszámítható és biztonságos működés érdekében – fejlesztési és karbantartási munkálatokat végeznek, több lépcsőben – jelezte a szolgáltató sajtóreferense, Csiszér-Kovács Viktória. A szeptember 11-én indult munkavégzés várhatóan legkésőbb november közepéig tart majd.

A fejlesztési- és karbantartási munkálatok idejére, annak érdekében, hogy ne kelljen megszüntetni a villamosenergia ellátást hosszú időre, speciális üzemállapotot kell fenntartaniuk a szakembereknek. Ennek jellemzője, hogy sokkal több, rövid idejű feszültség kimaradást „enged át” a védelmi rendszer, mint a normál üzemállapotban. Ezek a pillanatnyi áramkimaradások érintik Decs mellett Bátaszéket és Őcsényt is.

– Amennyiben valaki káresetet tapasztalna az áramkimaradások következtében, ügyfélszolgálati csatornáinkon tudja ezt jelezni. A bejelentéseket minden esetben egyedileg, az adott fogyasztási helyre vonatkozóan kezeljük – közölte Csiszér-Kovács Viktória.

A sajtóreferens arról is tájékoztatta lapunkat, hogy szakembereik folyamatosan azon dolgoznak, hogy a kimaradások számát csökkentsék a fejlesztési és karbantartási munkálatok ideje alatt is, így azonnali intézkedéseket hajtottak végre a jelenség okának feltárása érdekében. Az érintett vezetékszakaszra rendkívüli bejárást rendeltek el, mely során drónos és hőkamerás felvételeket is készült a nehezen megközelíthető helyek feltárására, több helyen végeztek gallyazást, fakivágást, illetve a zavartatás csökkentése érdekében átterheltek több hálózatszakaszt is.

– Az áramkimaradások és az áramszünetek után, amikor a feszültség visszatér, az üzemelő gépeknél áramlöket jöhet létre. Ezek károsíthatják a háztartási gépeket, például hűtőszekrényeket, mosógépeket – válaszolta kérdésünkre Biró Gusztáv, háztartási gépszerelő. Ezt azonban a szolgáltató felé is tudni kell bizonyítani.