Elérhetővé vált a Netflixen a brit királyi család életéről szóló, A korona című sorozat záró, hatodik évada. Most még ugyan csak az első négy részt lehet megnézni, de december közepén a fennmaradó hat epizód is felkerül a streaming szolgáltató oldalára.

Ahogy azt előre tudni lehetett, az utolsó évad központi témája Diana hercegné és a milliárdos Dodi Fayed románca lesz, valamint tragikus haláluk Párizsban. Aki eddig nem mélyedt volna el a történetben, annak persze érdemes az első évaddal kezdeni, amely még az ötvenes években játszódik, és II. Erzsébet királynő trónra kerülését és uralkodásának kezdeti kihívásait mutatja be. Ám ahogy haladunk előre az időben, úgy változik a sorozat hangulata, mígnem megérkezünk a kilencvenes évekbe, és a hangsúly a királynőről az akkor még herceg Károlyra és Dianára helyeződik.

Az igazat megvallva, közelebb állnak hozzám az első évadok, amelyek felvillantanak olyan eseményeket is a brit történelemből, amelyek hazánkban kevésbé ismertek. De kíváncsian várom a folytatást is. Bár azt tudni kell, és most már a Netflix is hangsúlyozza, hogy nem dokumentarista sorozatot készítettek, annak számos eleme fikció. Már csak azért is, mert hiába éli kirakatban az életét a királyi család, vannak olyan mozzanatok, amelyek zárt ajtók mögött zajlanak, és a kívülállók számára elérhetetlenek.

Az biztos, hogy Diana hercegné rajongói számára kötelező a záró évad, és ha hinni lehet a kritikusoknak, az őt megformáló Elizabeth Debicki zseniális alakítást nyújt.

A korona, Netflix