Drágább lesz a tankolás, bár egyelőre nem lehet tudni, pontosan mennyire. Az biztos, hogy januártól életbe lép a jövedékiadó-emelés, amely literenként 41 forintos többletet okoz, de hogy mennyit fizetünk januártól, ahhoz tudni kellene a december végi benzin és a gázolaj árakat.

A sztrádamatricák díja a jogszabály szerint évente az előző augusztusi inflációnak megfelelő mértékben nő. Így lesz ez idén is, vagyis 16,4 százalékkal kell többet fizetnünk a matricákért. A kötelező biztosítások díja is vélhetően tovább emelkedik az új évtől, igaz ennek emelkedését sem könnyű megjósolni, hiszen ez függ az autótól és a kártörténettől is. Az átlagdíj mindenesetre a legutóbbi számok szerint 12 százalékkal drágult idén.

Várhatóan az autóvásárlás sem sokkal lesz olcsóbb, a KSH-adatok szerint a járvány óta jelentősen nőtt az új és a használt autók ára. Idén októberben az új autókért majdnem öt százalékkal fizettünk többet az egy évvel korábbinál, ám jó hír, hogy a használtak ára közel tíz százalékkal csökkent.

A hitel vagy lízing esetében is kedvezőbb feltételek várhatóak, a kamatok ugyanis lejtmenetben vannak. Összegészében tehát az autózáshoz köthető kiadások többségénél növekedésre számíthatunk. Míg a nagyobb városoknál alternatíva lehet a tömegközlekedés, vidéken nem, itt sajnos az átlagos autós kénytelen lesz ismét jobban összehúzni a nadrágszíjat, kivéve ha a fizetése leköveti az emelkedést.