Dávid Kálmán elnök elmondta, hogy mintegy 90 vendég mulatott együtt, köztük a 90. születésnapját ünneplő Parrag Jánosné, akit családtagjai körében ő is köszöntött, és az egyesület nevében egy ajándékkosárral lepett meg. De a közelmúltban névnapjukat ünneplő Erzsébeteket és a pont aznap ünneplő Katalinokat is köszöntötte, majd egy igazán örömteli hírről számolt be, ugyanis közel kétmillió forintos pályázati támogatást ítéltek meg a szervezetnek következő évi programjaik megvalósítására.