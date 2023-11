Több mint húsz napirendi pontot tárgyalt szerdai ülésén a paksi képviselő-testület. Döntöttek egyebek mellett az önkormányzat idei költségvetési rendeletének újbóli módosításáról, amely részben technikai változtatásokat jelentett, részben számviteli jellegű volt, emellett felhalmozási céltartalékok, támogatások felhasználása és kisebb beruházások lezárulta, valamint a DC Dunakom Zrt 2022-es beszámolójából fakadó átvezetések is indokolták a módosítást – mondta a testületi ülésről szóló csütörtöki sajtótájékoztatón Szabó Péter. A polgármester hozzátette, hogy természetesen a költségvetés, mind a kiadás, mind a bevételi előirányzatok egyensúlyban maradtak.

A testület három pontban módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ezek egyike szintén technikai jellegű volt: az ok, hogy a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. beolvadt a DC Dunakom Zrt-be. A másik módosítást pedig az indokolta, hogy a polgármesteri hivatal munkatársai áttekintették a feladatokat, és minimális változtatást eszközöltek a működési szabályzaton. A harmadik módosítás hátterében az a változás állt, hogy Leber Ferenc alpolgármester fő állást vállalt és alpolgármesteri feladatait társadalmi megbízatásban kívánja folytatni.

A helyi adókról, azon belül az építményadóra vonatkozó rendeletét is módosította az önkormányzat. Ez a bérbeadásra vonatkozik, amelyet tavaly ilyenkor az önkormányzat nehéz helyzete miatt maximális, 3,6 százalékra emeltek. – A Paks II-es beruházás kapcsán komoly lakhatási igény merült fel mind orosz, mind helyi részről. Ahhoz, hogy minél több munkavállalót el tudjunk helyezni Pakson és ez a maximális adónem ne legyen teher a munkáltatók és ennek áthárítását követően a munkavállalók számára, komoly számításokat követően arra jutottunk, hogy hosszabb, tízéves távon sokkal jobban jár Paks, ha a bérbeadásra vonatkozó adót radikálisan lecsökkenti a felére, azaz 1,8 százalékra, amelyről most döntöttek a képviselők – tájékoztatott Szabó Péter.

Az önkormányzat gunarasi és a harkányi üdülőinek, a Prelátus és a közösségi házak épületének, valamint a polgármesteri hivatal helyiségeinek, a nagy és a kis házasságkötő terem bérleti díjának emeléséről is szó volt a szerdai ülésen. Az üdülőket elsősorban a hivatal munkatársai vehetik igénybe kedvezményesen, de a paksiak is jóval a piaci ár alatt pihenhetnek itt. Az árak csekély emeléséről döntöttek most. A közösségi házak bérleti díját, amelyet családi programokra, nagyobb rendezvényekre szoktak kibérelni, szintén kis mértékben emelték, a résztvevői létszám szerint diferenciálták és egységesítették valamennyi intézményét. Szintén kisebb emelés történt a házasságkötő termek és a Prelátus használati díját illetően.

Elkészült a város jövő évi költségvetési koncepciója, amelyben kijelölték a főbb irányvonalakat. Ez alapján februárban elfogadják majd a 2024-es költségvetést. Szabó Péter elmondta, hogy több örömhírről tud beszámolni a jövő évi büdzsét illetően. – Komoly figyelmet fordítunk a civil szervezetek, alapítványok és egyesületek támogatására, amely jövőre is biztosítva lesz – jelezte, hozzátette, hogy ez többszázmillió forintos kiadást jelent az önkormányzat részéről.

Mint mondta, visszaállítják a gazdaságpolitikai és a humánpolitikai bizottsági céltartalékot, amelyre a paksi civil szervezetek nyújthatnak be újra pályázatot, úgyszintén a részönkormányzatok tartalékát, illetve a választókerületi céltartalékot, vagyis a képviselői keretet. Utóbbira emelt összeg, egyenként ötmillió forintos keret áll majd a képviselők rendelkezésére olyan programokra, amelyeket a lakossággal egyeztetve szeretnének megvalósítani. Emellett lesz felhalmozási-, pályázati-, polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve az energetikai célú felújításokra, beruházásokra szánt céltartalékot is megtartják.

Három nagy feladatra is komoly összeget szán a paksi önkormányzat. Ilyen a szociális gondoskodás, a már említett támogatások és a harmadik terület, a városüzemeltetés, amelybe beletartozik egyebek mellett az intézményfelújítás, parkgondozás, zöldfelületek gondozása. A nemzetiségiek számára is jó híreket közölt a polgármester: mind a roma, mind pedig a német nemzetiségi önkormányzat számára az idei évvel ellentétben jövőre biztosítják a 3,7 millió forintos támogatást.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy a tisztviselők illetményalapját megemeljék, ezért az idei 80 ezerről jövőre 85 ezerre emelik az összeget. Változás várható a cafeteriarendszerben is: az eddigi 200 ezer helyett 300 ezerre emelkedik a juttatásuk, emellett a hivatal idén év végén 150 ezer forintos is jutalmat biztosít az intézményeiben dolgozók számára is, megjutalmazva az ezévi munkájukat, amelyet cafeteriarendszerben vehetnek igénybe.

Hamarosan elkezdődik a jövő évi költségvetési rendelet összeállítása, amely az ellenzékkel együttműködve készül el idén is, a tavalyihoz hasonlóan. – Paks az együttműködés városa, amely nem csak szlogen, hanem tény – fogalmazott ennek kapcsán a polgármester, aki szerint az elmúlt években minden területen igyekeztek megfelelni ennek. – Nem lesz ez másként idén sem, semmi akadálya annak, hogy az elkövetkező hetekben együttműködjünk az ellenzékkel és egy értelmes, kompromisszumokra épülő költségvetési rendeletet alkothassunk – tette hozzá.

A képviselők döntése nyomán idén is igazgatási szünetet rendeltek el december 27-29. között a paksi polgármesteri hivatalban. A két ünnep közötti időszakban sem szünetel majd az ügyintézés, a megszokott módon ügyeletet tartanak majd a hivatalban. A város vezetése nagyon fontosnak tartja a Paksi Angyalok és Állatokért Alapítvány tevékenységét, ezért a testület arról döntött, hogy kétmillió forinttal hozzájárul a feladataik ellátásához, amelyről szintén a mostani ülésen döntöttek.