Az idei dekorációs trendek a modern és hagyományos stílust ötvözik, épp ezért a karácsonyfadíszek, a girlandok és a fényfüzérek között biztosan mindenki megtalálhatja a személyes ízlésének megfelelőt. A hagyományos zöld és piros kombináció kétségkívül továbbra is népszerű marad, azonban idén karácsonykor merészebben is lehet gondolkodni. Az élénk rózsaszín, más néven a pink minden mennyiségben hódít ebben az évben, ráadásul ezüsttel vagy fehérrel kombinálva különösen trendi és vagány választás. A burgundi vörös, azaz a nosztalgikus mélybordó a meleg és fenséges árnyalat időtlen eleganciát és melegséget teremt az otthonunkban. A klasszikus arany feketével vagy fehérrel párosítva igazán izgalmas, az arannyal rendhagyó hatást érhetünk el a lakásban. A jégkék, vagyis a halványkék és a sötétkék árnyalatú díszekkel téli csodaországgá változtathatjuk át a lakást. A luxusfémek, a fémes hatás is igen nagy divat idén. A bronz, a réz és a platina elegáns megjelenésükkel fokozzák az ünnepi dekorációk exkluzivitását és varázsát.

A környezettudatosság és fenntarthatóság egyre fontosabb szemponttá válik a karácsonyi dekoráció terén is. Épp ezért, ha a természetesség és a minimalizmus híve, akkor a modern karácsonyi dekorációt önnek találták ki.

A természetes alapanyagok, mint például a fa, a szalma, a fenyő, a narancs, a fahéj vagy a toboz, nemcsak környezetbarát megoldást jelentenek, de meghitt és nyugodt hangulattal ruházzák fel a lakást. A natúr és földszínek kitűnően harmonizálnak a minimalista dekorációkkal: melegbarna, természetes zöld, vöröses, narancsos és sárgás árnyalatok mind ide tartoznak.