Sefcsik Zoltán, a vendéglátó szekszárdi gyülekezet lelkésze elmondta, hogy ez volt az ötödik olyan alkalom, amikor találkozási lehetőséget kerestek és teremtettek a két vármegye településein lévő gyülekezetek számára.

Hozzátette, hogy a történelmi egyházak közül Magyarországon az evangélikus számlálja a legkevesebb hívet, úgynevezett szórvány egyház, ezért is fontos minden olyan alkalom, amikor a Krisztussal való közösség mellett az egymással való közösséget is megélhetik. Ezzel cseng egybe az esemény mottójául választott ige is Péter első leveléből: „Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá”.

A találkozóra tizennégy településről közel kétszáz vendég érkezett, őket a Babits Mihály Kulturális Központban fogadták, és a szekszárdi gyülekezet húsz önkéntese nyújtott nekik segítséget a nap során. Aradi András esperes köszöntője után Kasza Gábor györkönyi lelkész mondott áhítatot, majd – ökumenikus színezetet adva az alkalomnak – a televízióból ismert riporter, egyébként hithű katolikus Süveges Gergő és felesége, Süvegesné Rudan Margit tartott előadást Családtól a közösségig címmel.

Ezt követően választható pódiumbeszélgetésekkel folytatódott a program. Sefcsik Zoltán dr. Tam Beatrixszal, dr. Muth Lajossal és dr. Józan-Jilling Mihállyal beszélgetett az Orvosként a gyülekezetben címet viselő beszélgetés során. A nem lelkészi munkatársak közösségépítő szerepéről Rózsai György egyházmegyei felügyelő vezetésével lehetett tapasztalatot cserélni, míg Németh Judit szekszárdi felügyelő az 1908-ban alakult szekszárdi gyülekezet történetéről beszélt az érdeklődőknek.

Forrás: Beküldött fotó

Zárásként a Jónás és Jézus című rockoratóriumot mutatta be a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hatvan mintegy hatvan diákja, tanáraik és profi zenészek közreműködésével. A nap során a gyerekeket udvari játékok, múzeumpedagógia foglalkozások, társasjátékok és kézműves foglalkozások, vetélkedők, valamint városi felfedező túra is várta.