A majd két évtizedes múlttal rendelkező, Forgass a Földért Alapítvány rövid filmetűdökkel tette, teszi ugyanezt, de most nem, mint a korábbi világversenyeken, egy perces, 24 óra alatt elkészítendő filmeket kérve a versenyzőktől, hanem november 22-ig, szerdáig beküldendő, akár ötperces kisfilmeket várnak.

A videóverseny indításáról tartott sajtótájékoztatót pénteken délelőtt a PTE KPV Karán dr. Szécsi Gábor dékán, Tóth Márton, a Paksi Atomerőmű kommunikációs munkatársa és Kindl Gábor, a Forgass a Földért Alapítvány elnöke.

Ez a mostani a majd két évtizede már világszerte komoly sikereket elért versenynek egy újabb változata, amely segíti a környezettudatos gondolkodást és életvitelt, kezdte Szécsi Gábor professzor. A mostaninak is a fenntartható fejlődés áll a gyújtópontjában rövidfilmekkel, mert az új nemzedék rövid filmetűdökkel kommunikál, amelyekbe bele tudnak préselni akár egy regénybe is elegendő tartalmat is. Ez a mostani digitális nemzedék, amelynek tagjai mobilokon, laptopokon kommunikálnak egymással, fogékonyabb a globális problémákra, mint a régiek. Ugyanis a lokális, helyi gondokat az egyetemes problémák hátterében szemlélik, s aktívan reagálnak azokra.

Megemlítette, hogy a karon – a hazai felsőoktatásban egyedülálló módon – négy féléves mesterképzést is indítanak, amelynek a fenntarthatóság és a környezettudatos nevelés lesz programja.

Tóth Márton a témaválasztás fontosságát hangsúlyozta, említve, hogy a 2016-ban indított alkotó energia programjukra közel tízezer pályamunka érkezett. Ez a most induló verseny is segíti a környezettudatos gondolkodás, az újrahasznosítás általánossá válását.

Ez egy játék, folytatta Kindl Gábor, ami hallatlanul fontos, és hasznos is, hisz életünkről, mindennapjaink apró ötleteiről szól. Az [email protected] internetes címre beküldött filmek versenyének eredményhirdetése november 27-én, délután 3-kor lesz a verseny hivatalos oldalán, a www.pixeltv.hu címen.