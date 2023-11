– Nagyon örültünk, hogy egy ilyen nívós rendezvénynek adhattunk otthont, ami a szervező elmondása szerint kétszeres látogatottságot hozott az eddigiekhez képest – válaszolta kérdésünkre Bartucz Máté polgármester. – Természetesen, amiben csak tudtunk, próbáltunk segíteni. A szervezők jövőre is szeretnék városunkba hozni a rendezvényt, aminek mi szívesen teszünk eleget.

A bonyhádi egyesület már több mint 26 éve működik, amelyet az a Csenkey Csaba alapított, aki annak idején bonyhádi otthonában valóságos papagáj- és madárfarmot alakított ki.

A szerző felvétele.

– A jövő évre szeretnénk egy régiós kiállítást szervezni, amire a tervek szerint több külföldi tenyésztőt is meghívnánk és legalább ezer kisállatot mutatnánk be. Az idén nyolcvanegy serleget osztottak ki a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének regisztrált szakbírái. Országos ismeretségnek örvendő tenyésztők érkeztek Tolna, Baranya, Somogy és Szabolcs-Szatmár megyékből is. Különleges állatokat is hoztak magukkal, megtekinthettek az érdeklődők fütyülő récét, ezüst fácánt, de több őshonos magyar fajtát is.