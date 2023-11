60 ÉVE „Tolna megye legnagyobb állami gazdasági palántanevelő telepe épült fel 3 millió forint költséggel a Biritói Állami Gazdaságban” – adott hírt az előrelépésről a Tolna Megyei Népújság 1963. november 28-i száma. „A száz hollandi ágyas telepet január közepén helyezik üzembe. Ezzel párhuzamosan az idei 75 holdról 250 holdasra bővítik a gazdaság zöldségkertészetét, amely a Paksi Konzervgyárat látja el termékeivel és külföldre is szállít paradicsomot és főzeléknek valót.

60 ÉVE két tízéves gyermek okozott tüzet Nak községben – írta meg a Tolna Megyei Népújság 1963. november 26-i száma. „A lakásból a gyufát kivitték a polyvásfészerbe, hogy ott gyertyát olvasszanak és fáklyát készítsenek. Egy óvatlan pillanatban meggyulladt a hulladék. A gyerekek kiszaladtak. Egyikük vizet akart vinni a fészerbe, hogy elfojtsa a tüzet, a nagy sietségben azonban megbotlott, s kiborult a víz. Pillanatok alatt olyan nagy tűz keletkezett, hogy az odaérkező felnőttek sem tudták eloltani. A tűz következtében elpusztult körülbelül 20 mázsa széna, a fészer, valamint több mezőgazdasági felszerelés.”

60 ÉVE „nagy ünnepi esemény színhelye volt a hőgyészi Hunyadi János általános iskola, ahol felavatták Ujvári Lajos nagyméretű falfestményét, amely az iskola bejáratát díszíti” – tudósított a rendezvényről a Tolna Megyei Népújság 1963. november 24-i száma. „Ujvári Lajos 32 négyzetméter felületű falfestménye, amely az ifjúság életét ábrázolja, művészi erővel mutatja be a fiatalok életét, munkáját, szórakozását Az impozáns alkotás nemcsak a fiatalok esztétikai nevelését szolgálja, hanem a község lakói is örömmel nyitnak be az iskolába, hogy gyönyörködjenek a pompás alkotásban, mely a Hőgyészröl elszármazott festő egyik kiváló munkája.”