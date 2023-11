Amikor is egy utazni vágyó személy ilyen-olyan okból megtámadja a sofőrt. Gyakori jelenségről van szó, sőt, mint az portálunkon is megjelent, a korábbi időszakokhoz képest növekszik a sofőröket ért fizikai bántalmazások, avagy nagy nyilvánosság előtt elkövetett szidalmazások, becsületsértések száma.

Természetesen – sajnos, ezt a magától értetődő mivoltot kifejező szót kell használni – vármegyénkben is előfordulnak ilyen esetek. A Máv-Volán az ügy súlyosságára tekintettel figyelemfelhívó, a megelőzést szolgáló kampányt indított. A szekszárdi pályaudvaron is plakát hirdeti, hogy „Az autóbusz-vezető közfeladatot ellátó személy. Ha megütöd, leülöd!” Zárójelben tegyük hozzá, hogy ehhez hasonló tartalmú plakátok elkelnének az iskolákban, rendelőkben, kórházakban is, hiszen a pedagógusokat, orvosokat, ápolókat is érik tettlegességek.

Maradva a plakátnál, azt azért nem felesleges tudni, hogy az erőszakoskodónak adott esetben egyáltalán nem kell tartania a biztosra ígért börtönbüntetéstől. Elég megtekinteni a vonatkozó verdikteket: többségük felfüggesztett szabadságvesztést kimondó határozattal zárul, de nem ritka a mindössze közérdekű munka és pénzbüntetés kiszabása sem.

Nem vitás, hogy ezt a jelenséget, azaz általában és konkrétan is az erőszakot – miután társadalmi gyökerei vannak – lehetetlenség kizárólag a büntetőügy eszközeivel kezelni. Végrehajtandó börtönbüntetés esetén sem szűnnének meg egycsapásra a garázdaságok, de számuk bizonyára csökkenne.

Már csak azért is, mert így néhány notórius buszsofőr bántalmazót egy időre ki lehetne vonni a forgalomból.