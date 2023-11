Az önkormányzat legutóbbi, múlt heti közgyűlésén döntés született egyebek mellett arról, hogy közterület fenntartási feladatainak ellátása érdekében a vármegyeszékhely önkormányzata kezdeményezze egy állami tulajdonban lévő helyi közterület, a Garay udvar ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének igénylését. A szóban forgó hely a Piac és a Garay tér között átjáróként funkcionál, biztosítja a közvetlen kapcsolatot. Az önkormányzat célja, hogy ezt az átjárást a jövőben is biztosítsák, olvasható a közgyűlési határozatban.

– A Garay udvar a város frekventált pontján található, ahol jelenleg sajnos nem túl bizalomgerjesztő a környezet. Nagyon sok ember jár arra, ezért mindenképpen szeretnénk felújítani. A terület önkormányzati tulajdonba vételére azért is van szükség, mivel csak így lehet állami támogatást igényelni a felújításához a költségvetésből – emelte ki Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere. Hozzátette, a város ez esetben a konkrét igényeknek megfelelően tudná korszerűsíttetni és használni.

Az önkormányzat természetesen tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlanokat műemlékként tartják nyilván, és az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. Ezért a műemlékvédelem bevonásával készítik a rekonstrukciós pályázatot.

A kérelmet egyébként a Garay udvarban található üzletek tulajdonosai, használói nyújtották be, annak érdekében, hogy az udvar felújítható legyen. A kezdeményezés ötletadójától, Czirok Róberttől, a Garay udvar egyik üzlettulajdonosától megtudtuk, összesen tizenkilencen vannak kereskedők, szolgáltatók, akiket ez érint. Mint mondta, a Garay udvart közel húsz éve adták át és azóta nem volt felújítva. Mióta a szomszédos Garay tér is megújult, már csak ez maradt elhanyagolt állapotban a belvárosban. Több éve lobbiznak a terület korszerűsítéséért. Nemrégiben vált számukra világossá, hogy az udvar nem is önkormányzati tulajdon, ezért újra kezdeményezést indítottak ennek érdekében.

Az üzlettulajdonosok úgy vélik, burkolatcserére, közterületi elemek, így például a padok, a szökőkút felújítására, valamint kamerarendszer kiépítésére lenne szükség. Czirok Róbert úgy érzi, hogy nagy szerencséjük van, mivel a képviselőtestület közös álláspontra jutott ez ügyben és a napokban döntés született az önkormányzati tulajdonba vétel kérelmezéséről. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy ez mikor történik meg, mindenesetre eztán megkezdődhet a felújítás.