60 ÉVE három ember halálát okozta az ittas gépkocsivezető – ismertette a tragikus esetet a Tolna Megyei Népújság 1963. november 12-i száma. B. J., DÉDÁSZ gépkocsivezetője szombaton reggel 6 órakor indult Páriból azzal, hogy a DÉDÁSZ egyik villanyszerelő-brigádját Dombóvár-környéki munkahelyére, Nosztány-pusztára szállítsa. Azonban már Páriból sem indultak »üresen«, mert az egyik háznál szeszes italt fogyasztottak. Mindenki ivott ott, s szomorú, hogy a gépkocsivezetőn kívül S. I. brigádvezető is bőven italozott. Tamásiba érve, úgy látszik, ismét nem bírtak magukkal, mert az egyik kocsmánál újra megálltak inni. A következő állomás az egyik brigádtagnál S. Gy.-nél volt, most már Kocsolán. De azért a kocsmát sem kerülték el itt sem, s mindenütt jócskán ittak. Az együttes italozás szomorú vége hamar bekövetkezett. Délelőtt 11 óra felé úgy látszik megelégelték, mert indultak munkahelyükre. Alig értek azonban a dalmandi bejáró közelébe, megtörtént a baj. B. J. a szesz és a meleg hatására elaludt a volán mellett, s a kocsi a baloldali árok szélén egy fának rohanva felborult. A gépkocsin lévők közül S. Gy., A. L. és O. I. oly szerencsétlenül esett le, hogy a helyszínen meghalt. H. L.-t súlyos sérüléssel szállították kórházba. B. J. gépkocsivezetőt és S. I. brigádvezetőt a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte.”

60 ÉVE a Bonyhádi Bőripari Ktsz. sikereiről adott összegzést a Tolna Megyei Népújság 1963. november 16-i száma. „Ötezer pár cipőt készítettek a múlt évben exportra a Bonyhádi Bőripari Ktsz-nél. Az idei export-terv ennek kétszeresét tette ki, kereken tízezer párat. Szeptemberben még ezt is megemelték kétezer párral. A szövetkezet dolgozói azonban nem elégedtek meg a terv-emeléssel. Elsősorban az általuk készített cipők kiváló minőségének köszönhető, hogy a külföldi partnerek érdeklődése nő a szövetkezet készítményei iránt. Ezért kaptak még terven felül is rendelést. A 12 000 párat október végéig leszállították, november eleje óta már az exportterv túlteljesítésén dolgoznak a szövetkezetben. Az év végéig még 3000 pár cipőt készítenek el, ehhez jön még az ugyancsak terven felül vállalt 18 000 pár export-papucs is, amiből 3000 párat már le is szállítottak.”

60 ÉVE a Paksi Konzervgyárról közölt összefoglaló adatokat a Tolna Megyei Népújság 1963. november 14-i száma. A cikket ez a megállapítás zárta: „Végül nem hallgathatjuk el azt a számot sem, amely arról tanúskodik, hogy a Paksi Konzervgyárban több a baleset. Az idén 42 történt, kétszerese a tavalyinak. Ez a szám bizony nagyon is érdekes, s jó lenne jövőre arról tudósítani, hogy tovább növekedett ugyan a gyár, főtt kíséri útjára. de a dolgozók, a brigádok összefogtak a balesetmentes munkáért, szép eredménnyel.”

Hajdan című sorozatunk korábbi írásait ide kattintva olvashatja el!