Az ember azt gondolná, egy ilyen tetthez komoly ok kell, vérre menő vita, kibékíthetetlen ellentét.

Eszembe jutott az 1994-ben készült Született gyilkosok című amerikai film, melyben Mickey és Mallory egy útszéli kocsmában állnak meg pihenni. Mickey enni kezd, míg a lány a zenegép előtt táncol. Az érkező vendégek felfigyelnek rájuk, és egyikük flörtölni kezd Malloryval, aki egy ideig engedi, aztán megveri a férfit. Ezután a fiatal pár mindenkit lemészárol, egy kivételével, akit kiszámoló segítségével választanak ki. A történet folytatásában a pár még ötvenkét embert mészárol le hasonló körülmények között.

Ennyi volt a film története, és én egyszerűen nem értettem, képtelen voltam felfogni, hogyan lehet „csak úgy”, minden különösebb ok nélkül gyilkolászni. Azzal magyaráztam, Amerika nagy ország, mások az erkölcsi normái, és abban bíztam, hogy mi itthon soha nem is fogjuk az ok nélküli gyilkos indulatokat megérteni.

Sokat változott a világ az elmúlt húsz évben. Ma már egy olyan nyugodt városban sem merik egyedül elengedni a szülők a kilenc-tíz éves gyermekeiket az iskolába, mint a miénk, mert ki tudja, milyen veszély leselkedik rájuk. Persze mindentől nem lehet megvédeni a szeretteinket, nem lehetünk velük minden pillanatban. Az ember csak abban bízhat, nem a családja lesz a célpontja az ilyen lelketlen, gyűlölettel teli embereknek.