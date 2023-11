25 ÉVE „Paks környékén tíz településen okozott teljes sötétséget csütörtökön hajnalban egy műszaki hiba” – közölte a hírt a Tolnai Népújság 1998. november 6-i száma. „Az atomerőmű kerítésén belül felrobbant a 120 kilovoltos távvezeték egy megszakítója, 24 ezer fogyasztó maradt áram nélkül két órára. Egyidejűleg a távvezeték külső szakaszán három helyen is zárlat keletkezett és ezt az erőmű kerítésén belül lévő szabadtéri elosztó megszakítója nem tudta elviselni. A szolgálatban lévő személyzet füstöt észlelt, megkísérelte a tehermentesítést, ennek ellenére a megszakító felrobbant, hajnali 2 óra 52 perckor. Tetézte a bajt, hogy a berendezés alkatrészei a robbanás következtében szétrepülve egy gyűjtősínre estek, ahol újabb zárlatok keletkeztek. Tíz település – Paks, Dunaföldvár egy- harmada, Németkér, Györköny, Bikács, Nagydorog, Sárszentlőrinc, Kajdacs, Tengelic és Dunaszentgyörgy – áramellátás nélkül maradt. Az atomerőmű és a DÉDÁSZ szakemberei azonnal megkezdték a helyreállítást, és 5 óra 8 perckor más irányú betáplálással újra áramot kapott a 24 ezer fogyasztó.”

25 ÉVE az árvíz sújtotta tiszai területeken Tolna megyei szakemberek is dolgoztak – adott hírt a segítség nyújtásról a Tolnai Népújság 1998. november 7-i száma. „Tizenkét műszaki dolgozó indult megyénkből, hogy segítségére legyen a szabolcsi kollégáknak a védelem irányításában. További szakemberek is készen állnak, hogy szükség esetén leválthassák az agyonfáradt ottaniakat. Mozgósították megyénk gátőreit is, akik ha kell, szintén odautaznak, hogy a gátakon művezetési feladatokat lássanak el. További segítségként több mint 4 ezer darab fáklyát 26 ezer darab zsákot gyűjtöttek össze Tolna megyében és indítottak útnak az árvíz sújtotta területre.”

25 ÉVE harmadszor rendeztek német nemzetiségi kulturális napot a gyönki általános iskolában – adott hírt az eseményről a Tolnai Népújság 1998. november 10-i száma. „A kulturális versenyre a megye tíz német nemzetiségi képzést folytató iskolájának hatvan diákja jött el. A gyönki művelődési ház tánccsoportjainak és a gyönki iskola tanulóinak műsora után léptek a zsűri elé három korosztályban német nyelvű prózai művekkel és népdalokkal a vetélkedő résztvevői.”