Azért drágult a sertéshús, mert kevesebb van belőle és importra szorul az ország – ez a hivatalos verzió. De, ha így van, akkor azt a kevés sertéstartót, akik még foglalkoznak ezzel, miért nem becsülik meg jobban, vagyis miért nem emelnek a felvásárlási árakon? A kérdés költői.

Egy évvel ezelőtt azt hallottuk, azért drágultak nagy mértékben az élelmiszerek, mert nagy volt a szárazság, emiatt drágább lett a takarmány, amely az állatok – legyen az sertés, tyúk vagy marha – felneveléséhez kell, a gázolaj, ami a traktorokba kell, amivel a szántóföldi növényeket megművelik, és a béreket is emelni kellett. A boltokban tehát emiatt lett drágább például a hús. Idén nem volt szárazság, a takarmány is olcsóbb lett, igaz a gázolaj ára nem csökkent. De az árak nem álltak meg, hanem tovább emelkedtek.

Az állattartók azt mondják, ennek az az oka, hogy a tavalyi mélyponton sokan abbahagyták a sertéstartást, mert nem érte meg vele foglalkozni.

Dr. Reibling József, a faddi székhelyű Dunahyb Kft. állatorvosa, ügyvezető igazgatója elmondta, jelenleg az élősertés kilójáért 670-700 forint körüli árat fizetnek a feldolgozók, de három hónapja 780-at, azt megelőzően pedig 800 forintot fizettek érte.

– Ennek ellenére nem panaszkodunk, mert annyi nehéz éven vagyunk túl, örülünk, hogy most legalább van kereslet a sertésre. Mi elsősorban exportra termelünk, euróban és azonnal fizet a felvásárló. Ezért nincs okunk a méltatlankodásra, a telepünkön 460 kocát és a szaporulatait gondozzuk. Kérdés az, meddig tart majd ez a jobb időszak, mondta az igazgató.

Sokan hagyták abba a sertéstartást, a feltételek szigorodtak, a környezetvédelmi előírásokat nem könnyű betartani – tette hozzá.

– Többnyire hullámvölgyben vagyunk, a jobb időszak csak 1,5 évig, míg a rosszabb időszak 4-5 évig tart – mondta Lengyel Lóránd, akinek családjával együtt Németkéren van telepe. Ők malacokat nevelnek fel, azokat értékesítik. – Most éppen egy jó időszak van. jelentős a kereslet a malacok iránt, az árak is elfogadhatóak. A 25 kilós példányokért a felárakkal együtt 80 eurót fizetnek. Valamivel kevesebbet mint pár hónapja. A viszonylagos kereslet oka, hogy sokan felszámolták a telepüket, nem csak itthon, de Hollandiában, Dániában, Németországban is. Mi is gondolkodtunk rajta, végül úgy döntöttünk, folytatjuk a munkát. Jelenleg sorban állnak a malacokért, jönnek hozzánk Vas, Csongrád, Veszprém, Békés megyékből is, sőt legutóbb görög export miatt is megkerestek bennünket, 10 kilós példányokat vinnének tőlünk.

Kevesen tartanak otthon disznót

Hiába nagyon finom a házi sonka, a kolbász és a szalonna, a töpörtyűről nem is beszélve, ami luxus termék lett az ára miatt, a háztájiban egyre kevesebben vállalkoznak arra, hogy a sertéstartással bajlódjanak. Sajnos kiöregedett az a generáció, aki ezzel még foglalkozott, mondták többen is. Drága a takarmány, etetni kell reggel este, hétvégén, ünnepnapokon is, és az állat ráadásul büdös, a szomszédok ez utóbbit szóvá teszik.

– Néha a szekszárdi piacon szoktam vásárolni sonkát, kolbászt, töpörtyűt. Bár nagyon drága mindegyik, és sajnos a sonkának sem olyan az íze, mint amit mi régen otthon készítettünk, mert az nem gyors pácolással készült, mint a piaci. Nosztalgiából azért szoktam még vásárolni – mondta egy nyugdíjas asszony.