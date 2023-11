A Pedigree egyik küldetése megtanítani az állattartóknak, hogy miként alakíthatnak ki egy kiegyensúlyozott kapcsolatot a jutalomfalatok megfelelő alkalmazásának segítségével. Az utóbbi évek felmérései azt mutatják, hogy a kutyagazdák egyre tájékozottabbak és felkészültebbek házikedvencük kiválasztásában. Ugyanakkor nemcsak a gazdihoz legjobban illő kutyus megtalálásában, hanem a mindennapi nevelésben is fontos szerepet kell kapnia a tudatosságnak. Mára a kutyák a családok részévé váltak, a tudatos kutyatartók pedig egyre nagyobb arányban használnak pozitív megerősítésen és motiváción alapuló tanítási módszert. Ezeknek a módszereknek a sikere leginkább a két fél kapcsolatán múlik. Könnyen tönkre lehet tenni a közös tanulási folyamatot túlzott erőszak vagy kényszerítés alkalmazásával. Ezt a metódust hivatott felváltani a jutalomközpontú nevelés, ami a modern kutyanevelés alapja.

– Hazánkban is számos kutyaiskolában találkozhatunk klikkert alkalmazó oktatással: miután a kutya megismerkedett a klikkerrel, egy-egy új feladat tanulásakor a klikkelés hangját követően még egy jutalomfalatot is kap a négylábú tanuló, feltéve, hogy ügyesen végrehajtotta a (rész)feladatot – mondja Korom Gábor Kutyaszakértő, a családi kutyatartókért létrejött Tükör Módszer Kutyasuli hálózat alapítója. Ezáltal megerősítjük a kívánatos viselkedést, ami által a kutya egyre gyakrabban fogja azt felajánlani, mi pedig fokozatosan már elhagyhatjuk a klikkert és a jutalomfalatot, elég lesz az utasítás, majd a szóbeli dicséret a sikerrel elsajátított feladatok esetében. A kutya és gazdája ezáltal partnerek a tanulásban, melynek során mi, emberek is egyre jobban megismerhetjük a velünk élő kutyát.

Öt jótanács gazdiknak:

• A következetes nevelés érdekében mindig gondoskodj róla, hogy legyen nálad jutalomfalat, ha közösen indultok el otthonról kiskedvenceddel.

• Kell egy jutalomfalat-tasak, amely könnyen övre csíptethető, ezáltal az egész séta alatt kézre fog esni.

• A falatok mérete és mennyisége mindig a kutya méretétől függ, tehát amíg egy csivava fél borsónyi, addig egy bernáthegyi 3 adagot is kaphat.

• Négylábú barátaink minden ébren töltött percükben figyelnek és tanulnak, éppen ezért bármikor okot adhatnak a megjutalmazásukra, amire mindig legyünk felkészülve.

• A séta során ne spórolj a finomságokkal, egy hosszabb út alatt akár többször is kifejezheted elégedettségedet.

– A házilag elkészíthető jutalomfalatok tárháza gyakorlatilag végtelen: mára már számos recept fellelhető az interneten is, de nem kell hosszas sütés-főzésbe kezdeni a siker érdekében. Sok kutya élvezettel fogyaszt sajtot, kis darabokra szeletelt répát, szárított halat vagy akár főtt, szárított sertésszívet is. A bolti, készen vásárolható jutalomfalatoknál figyeljünk az összetevőkre és a méretükre, állagukra: illatuk különösen vonzó a négylábú tanulók számára. Tartsuk szem előtt, hogy noha a fogtisztító rágcsa élvezetes otthonra, tanuláshoz, séta közben nem praktikus: mindig válasszunk a helyzetnek megfelelő jutalom falatot. Kísérletezzünk bátran, figyeljük kutyánk reakcióit és ismerjük meg ízlését, hogy a jutalomfalat tényleg jutalmat jelentsen – mondja Korom Gábor.