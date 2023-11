Munka után tartottam hazafelé a minap, és két balesetveszélyes helyzettel is találkoztam. Az első a városban történt, ahol nem elég, hogy szürkület volt, de az eső is csöpögött, amikor egy gyalogos sötét ruhában lépett le a zebrára. Az előttem haladó autósnak hatalmas mákja volt, hogy észrevette, és szerencsére egy hatalmas fékcsikorgással és némi ijedtséggel megúszták a dolgot, de nagyobb baj is történhetett volna.

A városból kiérve nem sokkal egy újabb fenegyerekkel találkoztunk, aki a sötétben kivilágítatlanul – ugyan láthatósági mellényben – biciklizett, de az szinte semmit nem ért. Jobb ügyelni minden lépésünkre szürkület után.