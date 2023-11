A verseny lehetőséget biztosít a tehetséges középiskolai diákok és egyetemi hallgatók számára programozási tudásuk megmérettetésére. Tavaly mintegy 160-an – versenyzők, kísérők, cégképviselők – vettek részt a Prograce-en, amely egyben találkozási lehetőséget biztosít az informatikával foglalkozó vállalatok és leendő munkavállalóik számára is. Az esemény az érdekes, játékos feladatok megoldásán keresztül felkeltheti, tovább mélyítheti a pályaválasztás előtt álló középiskolások elkötelezettségét a műszaki területek, azon belül is az informatika iránt, egyben betekintési lehetőséget kínál számukra az egyetemi életbe is. A versenyzőknek számos kihívás között azzal is szembe kell nézniük, hogy rövid időn belül miként tudnak megoldást találni egy hirtelen felmerült problémára. Ez a fiatalok problémamegoldó képességét, valamint gyors reagálási készségét is fejleszti, mindkettő elengedhetetlenül szükséges mind a tanulmányaikban, mind pedig a jövőbeni munkahelyükön.

„A versenyre 2 fős csapatok jelentkezését várjuk azzal a feltétellel, hogy a csapat minden tagjának hallgatói jogviszonyban kell állnia valamely középiskolával vagy felsőoktatási intézménnyel. (Utóbbi esetben a tanulmányait alapképzésen [BSc] végzi.) Mivel a következő tanévtől megváltozik a felsőoktatásba jelentkezők pontjainak számítása, eszerint a választott intézménytől is lehet többletpontokat szerezni. A PTE MIK a Prograce versenyen való részvételért a 2024. évi felvételi eljárásban 5 többletpontot ad, a 2025. évi eljárásban pedig az 1–5. helyezést elért csapatok tagjainak 50 többletpontot, minden további csapatban való részvételért pedig 10 többletpontot ad. Már csak ezért is érdemes részt venni a versenyen. Emellett azt is tudni kell, hogy a Prograce-t figyelemmel kísérik az informatikai piac jelentősebb szereplői, akik amellett, hogy értékes ajándékokkal, felajánlásokkal támogatják azt, azzal a nem titkolt szándékkal figyelik a versenyzőket, hogy a legjobbakat meghívják magukhoz” – mondja a szervezők részéről Gyurák Gábor, a PTE MIK mesteroktatója, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Baranya Megyei Területi szervezetének titkára.

A versenyre való jelentkezés időpontja: 2023.december 3. 23:59

A verseny időpontja: 2023. december 14. csütörtök, 09:00–18:00

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, 7624 Pécs, Boszorkány út 2.

Megnyitó: 09:00, A007-as terem, díjátadó: 17:00

A verseny weblapja, ahol a jelentkezési link is megtalálható: https://prograce.hu