Erre most olyan, 4-5 perces filmetűdöket kértek, amely – a korábbi hagyományokhoz híven, most is környezetünk védelme érdekében – a haszontalanná, feleslegessé vált, eldobandó dolgok hasznosításához, újra feldolgozásához adnak ötleteket. Ez a mostani a majd két évtizede már világszerte komoly sikereket elért versenynek egy újabb változata, amelyhez csatlakozott a Paksi Atomerőmű is, ahol már 2016 óta működtetik az Újra! programot, hogy a környezettudatos életmódra ösztönözzék a téma iránt érdeklődőket.

A mostani verseny eltért a két évtizedes múltra tekintő hagyománytól, ugyanis, a korábbi 24 óra helyett, majdnem három hét állt az alkotók rendelkezésére, s a film is hosszabb, akár öt perces is lehetett.

Az már bebizonyosodott, mondta Kindl Gábor a Forgass a Földért Alapítvány elnöke, hogy a fiatalok szívesen készítenek rövid videókat, hiszen ma már akár mobiltelefonnal is meg lehet csinálni, s vannak olyan applikációk, amelyekkel még az utómunkákat is el lehet a telefonon végezni.

Dr. Szécsi Gábor, a PTE KPV Karának dékánja arról beszélt, hogy az egyetemnek és az itteni karnak fő törekvése, hogy a környezettudatosság feltételeit már fiatal korban megteremtsék. Teszik ezt nem csak új tantárgyak, kurzusok révén, hanem olyan programokkal is, mint ez a pályázat. Az innovatív nemzedék így talál lehetőséget elképzeléseinek megvalósítására, hiszen ez a pályázat, verseny is mintegy hidat ver a kezdeményező fiatalok és a környezetpolitikusok között.

A mostani versenyre 42 alkotás érkezett az ország minden részéből. Ezek közül első lett a budapesti Peresztegi Mirkó, Víz című filmjével, jó szép képi trükkökkel ötletesen oldotta meg a feladatot. Második helyezett egy kakasdi csapat, a Bonyhádi Általános Iskola Bezerédi Amália Kakasdi Tanintézmények Ambrus László vezette gárdája, a harmadik helyet megosztva kapta a penészleki Könnyű Amira Ilona Mindent az újrahasznosításért című, és a szekszárdi Wehovszky Patrik Márk vezette forgatócsoport a Wehy című, mobiltelefonnal és rajzolóprogrammal készített videója.