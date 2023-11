A meglepő felvételen egy helyi sofőr vezette az ablakán kilógatott kötél segítségével a póniját az autója mellett, míg az állat próbálta tartani sebességet a kocsival. A jelenetet a helyiek meglepődve nézték, mondhatni alig hittek a szemüknek. A közösségi oldalra feltöltött videót kommentek lepték el, a vicces megjegyzések mellett többen nehezményezték az illető felelőtlen viselkedését. A helyiek szerint ez az útszakasz amúgy is nagyon forgalmas, ahol már nagyon sok baleset történt. Ha ilyen manővernél a ló elszabadul, az komoly balesetet is okozhat, az állat viselkedése ugyanis kiszámíthatatlan.

A botrányos képsorokkal az országos média is foglalkozott. A Tények által megkérdezett vezetéstechnikai szakértő úgy fogalmazott, így vinni egy állatot egyrészt állatkínzásnak minősül, a ló ugyanis nem tud pihenés nélkül hosszú ideig olyan sebességgel haladni, mint egy autó, másrészt szabálytalan is. Szerinte az autós veszélyeztette a közlekedőket, az állat ugyanis elvonja a figyelmet a vezetésről. A szakértő hozzátette, nem véletlen, hogy az élőállat szállításnak külön szabályai vannak. A sofőr ennek értelmében szabálysértést követett el, amiért komolyabb pénzbírságra, az állatkínzás miatt pedig akár börtönbüntetésre is számíthat.