Katona Klári hello című dalával óriási sikert aratott és továbbjutott a The Voice következő fordulójába Kovács Aliz, akit ezúttal is állva tapsolt a közönség és a mentorok.

Sikerrel menetel előre a tehetségkutatón Kovács Aliz. Fotó: Kovács Aliz közösségi oldala

Szombaton lezajlott a The Voice tehetségkutató második élő adása, amelyen – ahogy megszokhattuk – hatalmasat énekelt a paksi tehetség, Kovács Aliz. A közönség tovább is juttatta a 3. élő adásba. – Édes drága csodajóságos emberek! Egyszerűen képtelenség tökéletes szavakba önteni, mennyire fantasztikus amit csináltok. Hálás vagyok értetek! A szavazatokért és a mindenféle kedvesebbnél is kedvesebb üzenetekért amit az elmúlt hónapban, hetekben kaptam tőletek – szólította meg rajongóit a műsor után Kovács Aliz, aki a benne zajló folyamatokról is beszélt. – Képzeljétek, szombaton reggeltől-estig furcsa mód hihetetlen nyugodtság áradt szét a testemben végig. Csak pislogtam össze-vissza, hogy közeledik a várva várt pillanat, s én még mindig nem izgulok, nem zizgek úgy, ahogyan ilyenkor szoktam, majd a színpadra lépés előtt gyorsan összegeztem a bennem létező gondolatokat és megfejtettem a rejtvényt – írta. – Boldogság, hogy megadatik az, hogy van családom, akik támogatnak és kérdés nélkül megbíznak bennem. Boldog vagyok: mert létezik egy csoda társam, akivel minden egyes nap arra törekszünk, hogy kiegyensúlyozzuk egymás lelki mélységeit. Boldog lehetek: mert elképesztő emberek vesznek körül, akik hihetetlen szeretettel egyengetik utamat. Boldoggá tesz az, hogy egy olyan új útra léptem rá, amit szinte sohasem akartam volna kipróbálni..., mostanra pedig eddigi életem egyik legjobb döntésévé nőtte ki magát. Büszke vagyok mindenre és mindenkire. Mindezekért lehetek nyugodt és örömmel teli minden áldott nap – foglalta össze boldogságának hátterét. Így hát bátran kijelentheti, hogy már mindent megnyert, ami számára fontos. Múlt szombaton Katona Klári Hello című dalával lépett színpadra, melyet fantasztikusan, az eredetitől igencsak eltérően tolmácsolt és amely igen közel került hozzá. Ahogy írta, teljesen egymáshoz simultak a dallal, amellyel mindenkihez szólni szeretett volna egy picit. – Mi emberek képesek vagyunk két pillanat alatt elhanyagolni egymást és csak egy "Hello"-t hagyni a másiknak. Engem földbe tud döngölni ennek a gondolata is. Elképzelhetetlennek tartottam kis gyermekként, hogy ilyen létezhet. Majd mi is felnőttünk és rájöttem, ez bizony szinte hétköznapi jelenség. Rohanunk és nincs semmire sem időnk, majd mikor végre hazaérünk és leülünk, feleszmélünk, hogy ezzel mennyi mindent veszítettünk. Nehéz megtalálni az arany középutat, ettől függetlenül ne adjuk fel soha – vallja Aliz. Kovács Aliz a héten immár a 3. élő adásra készül. A következő megmérettetésről azt mondta, sokkal nehezebb lesz, mivel már két dallal kell készülniük. – Egyébként a nyugodság még megvan és bízom benne hogy velem marad végig. Örülök, hogy végre olyan dalokat énekelhetek, amelyeket eddig még soha. Úgy érzem, sokat fejleszt, hogy nem a megszokott kis dolgaimat csinálom nap mint nap, beleértve a zenekarozást – meséli. A versenyzőtársakról úgy fogalmazott, mostanra mindegyikükkel kialakult egy érzelmi kapcsolódás, amelyet hétről hétre nehezebbé tesz, hogy némelyektől el kell búcsúzniuk. Mentorával, Miklósa Erikával való kapcsolatáról ezúttal további részleteket elárult: – Eri Anyu a világ legaranyosabb embere. Minden reggel küld üzenetet, jó kívánságot amivel a mindennapokban buzdít. Mindig kapunk tőle apró kis ajándékokat: fülbevalót, pezsgőt, virágot a kertjéből. És van egy közös névre szóló karkötőnk is, amelyet az elején kaptunk mind a hárman a csapatából. A közös munkáról annyit mondott, egyszerűen zseniális ahogyan ott van és segít nekik. Nem hagy ki egy próbát sem, megy és mondja, hogy mit és hol, hogyan kell tennünk. Technikailag és érzelmileg is sokat tud beleadni a dalokba – véli a fiatal tehetség.

