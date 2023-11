A konferencia résztvevői ellátogattak a Paksi Közlekedési Kft. telephelyére is, megtekintették az elektromos buszokat, majd előadásokat hallgattak meg – számolt be a TelePaks.

– Eltökélt célunk, hogy Paks arról is ismert legyen, hogy zöld várossá szeretne válni. Ezen az úton már elindultunk és egész jó irányban haladunk – mondta a Volán Egyesülés és a Paksi Közlekedési Kft. közös szervezésében megtartott szakmai tanácskozáson Szabó Péter. Paks polgármestere beszédében a helyi tömegközlekedés és elektromobilitás sajátosságairól, az eredményekről és a tervekről is összegzést adott.

A Volán Egyesülés szakmai érdek képviseletet lát el, amelynek tagjai a helyi közlekedési vállalatok, köztük a Paksi Közlekedési Kft. Szakmai tanulmányútjaikon a szervezethez tartozó valamennyi telephelyet meglátogatják és kicserélik, értékelik a tapasztalatokat. Dr. Tukacs László József, a Volán Egyesülés vezérigazgatója azt mondta, hogy mind a világban, mind Európában a környezetvédelem kiemelten fontos szerepet játszik. Úgy látja, hogy Paks mintatelepülés, mert a közösségi közlekedést kizárólag elektromos autóbuszokkal oldják meg, ezért választották az elektromobilitás témájához kapcsolódó konferencia helyszínéül.

A szakmai napon a társaság ügyvezető igazgatója, Tavi Tamás, a jövőbeni terveket is ismertette. Arról beszélt, hogy még ebben az évben szeretnének pályázatot benyújtani autóbuszok beszerzésére, okos megállók kiépítésére és olyan informatikai fejlesztésekre, amelyek elősegítik az utasok mobilitását, emellett tervezik bevezetni az elektronikus jegyrendszert is. A telephely látogatást szakmai előadások, bemutatók és tapasztalatcsere követték az Energiaházban. A megnyitók után a szakemberek ellátogattak a Paksi Közlekedési Kft. telephelyére, ahol megtekintették az infrastruktúrát és négy autóbuszt is, amelyet vagy már tesztelt, vagy a közeljövőben fog kipróbálni a cég.