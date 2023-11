Mint a paksi lap emlékeztetett, a külső településrészek fejlesztésére 2021-ben nyerte el a támogatást a város önkormányzata.

Fókuszban a külterületiek komfortérzete

– A külső településrészeken élők komfortérzetét javító beruházások hosszú évek óta rendszeresek, ezek megvalósítására mindig nagy hangsúlyt fektetett a városvezetés. Százszázalékos támogatási intenzitású pályázati forrást is nyertünk erre a célra 2021-ben mostanra, a részönkormányzati képviselőkkel közösen megtervezett fejlesztések befejeződtek – mondta Szabó Péter polgármester, aki arról is tájékoztatott, hogy a beruházások 42,3 millió forintból valósultak meg.

Korszerűsítések, építkezések többfelé

A Településrészi közösségi terek fejlesztése című projektben Gyapán, Csámpán, Cseresznyésben és Biritón zajlottak korszerűsítések. Gyapán a támogatásból a közösségi ház felújítása folytatódott, a vizesblokkok és a kazánhelyiség teljes körű rekonstrukciója, valamint az előtér belső festése valósult meg, illetve a női vizesblokkban kialakítottak egy akadálymentes illemhelyet. Csámpán, ahogy lapunk is megírta, a közösségi háznál játszóteret építettek kisvonat alakú csúszdával, mászókával, valamint rugós hintával. Cseresznyésben egy új kültéri közösségi tér, tűzrakóhely és vizesblokkok kialakítása történt meg. Új akadálymentes parkoló és járda, továbbá akadálymentes illemhely is készült.

Folytatódnak a fejlesztések

Biritón felújították a közösségi ház villamos hálózatát, emellett az épületben a burkolatok cseréje és a vizesblokk felújítása történt meg. Itt is létesült akadálymentes parkoló, valamint a vizesblokk épületében egy új, akadálymentes illemhely. Paks polgármestere arról is beszélt a TelePaksnak, hogy a fejlesztések a jövő évben is folytatódnak a külső településrészeken, amihez segítséget jelent, hogy a tervek szerint a jövő évi költségvetésben ismét biztosított lesz a körzetes képviselők számára a képviselői keret.