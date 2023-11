Most még a szép, új térburkolat látványa a legmeghatározóbb, de a környéken járva rendre belebotlom a zöldítés részleteiről értekező szakemberekbe. Sokan várjuk kíváncsian, milyen is lesz, amikor már nemcsak kő, hanem növényzet is borítja a tereket. Ami viszont már egyértelműen pozitívumként értékelhető, az a sok pad, amelyeket már elhelyeztek.

A kellemes, napsütéses őszi időt kihasználva, sokan ücsörögnek, beszélgetnek, olvasnak ezeken. Igazán élettel teli látványt nyújt így a központ. Már tényleg csak a bokrok, a virágok hiányoznak.