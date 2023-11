Janó Attiláné Vali szekszárdi hitoktató az esemény szervezője. Várja a további jelentkezőket, akik szívesen díszítenék fel ablakaikat, ilyen módon is várva a közelgő karácsonyi ünnepet. Advent első napja december harmadika, ekkor kezdődik az ünnepi, adventi várakozás. Erre a napra készül el az első, az egyes számmal jelezett adventi ablak, december huszonnegyedikén Advent negyedik vasárnapján pedig kikerül a várakozás napjainak a huszonkettes száma.

– Az adventi ablakok esemény nem verseny, nem az ablakok versenye. Nem is adventi kalendárium játék, ezért nem is én osztom a számokat, nem is sorolom őket, hanem aki jelentkezik ő dönthet, hogy melyiket választja ki – ismertette lapunkkal Janó Attiláné Vali, hozzátéve, hogy a cél, hogy minél többen díszítsék az ünnepvárásnak megfelelően az ablakukat, jelölve rajta Advent adott napjának (tehát nem az aznapi dátumot) számát.

– Együtt készüljünk, együtt várakozzunk. Mutassuk meg az örömteli várakozást, ami a szívünkben van és adjuk tovább! Szükségünk van arra, hogy otthonunkba hazatérve szemünk-szívünk elé szép látvány táruljon, így az ünnepvárás még emelkedettebb legyen, amit a család közös alkotása is megkoronáz. Így válnak ünneppé a hétköznapok is – mondta.

Az ablakokról készült fotó felkerül a Szekszárdi Adventi Ablakok oldalra. A fotók mellé a készítő által küldött kedves, kedvenc karácsonyi dalokat, verseket, vagy filmeket is bátran lehet küldeni, valamint kérik azon szekszárdi utca nevét, ahol az ablak megtekinthető. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a családok ablakai mellett, intézmények, cégek, üzletek is jelentkezhetnek.