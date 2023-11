Hogy pontosan mi is a böjt, azt pár éve Antal Vali egyik előadásán hallottam. Érdekesnek találtam a működését, és hogy régebben ezt mennyivel komolyabban vették az emberek, mint manapság.

A legfontosabb dolog a böjttel kapcsolatban, ahogy az előadó fogalmazott, hogy minden böjt méregtelenítés is egyben, de nem minden méregtelenítés böjt. Utóbbinak sokkal több jelentése van, mintsem hogy valamit megvonunk magunktól. Különböző típusairól beszélhetünk: vannak időszakos, részleges, és vannak klasszikus böjtök, amelyek hagyományokhoz, kultúrákhoz, vallásokhoz kapcsolhatók. A különböző típusokon belül is megkülönböztetünk teljes és részleges folyamatot.

Böjtölni azonban nem csak italok és ételek megvonásával lehet. Ott van például a szóböjt, ami szintén egyfajta méregtelenítés. Léteznek szóböjttáborok, vagy más néven csendtáborok is, ahol elveszik a résztvevők mobiltelefonját is. Itt az emberek együtt élnek, teszik a mindennapi feladataikat, de olyan formán, hogy nem csak hogy nem szólhatnak egymáshoz, de nem is nézhetnek egymásra. Ez mondhatjuk, hogy egy belső utazás is egyben, hiszen ezáltal a negatív gondolatoktól is elzárkóznak a résztvevők.

Bármelyik mellett is döntünk a böjtölés pozitív élettani hatásai vitathatatlanok.