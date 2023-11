Mint azt megírtuk, tavaly november 12-én a Magyar Posta Zrt. az energiaárak drasztikus emelkedése miatt országszerte több száz postahivatalt zárt be, erre a sorsra jutott a mözsi posta is. Kezdetben úgy volt, hogy átmeneti a bezárás, ez év elején azonban kiderült, hogy a rolólehúzás végleges. Ugyanakkor a társaság februárban elindította a postapartner programot, amelynek lényege, hogy vállalkozások, boltok is részt vehetnek a postai alapszolgáltatások – például csekkbefizetés, levél- és csomagfeladás – biztosításában.

Mözsön a postahivatal szomszédságában működő gazdabolt tulajdonosa, Hauk Norbert jelentkezett a programra. A Magyar Posta Zrt-vel június végén kötöttek szerződést, a szolgáltatás pedig szeptember 7-én indult el a gazdaboltban, a vállalkozó által kialakított helyiségben. Ám majdnem pontosan a tavalyi első rolólehúzás után egy évvel, november 18-án a mözsi posta másodszor is végleg bezárt.

Hauk Norbert érdeklődésünkre elmondta: két oka volt a szolgáltatás kényszerű befejezésének. Az egyik, hogy rendkívül nehéz megfelelő munkaerőt találni. Viszont ennél is nagyobb baj, hogy még a nullszaldós eredmény elérésére sem mutatkozott esély. Bár a mözsiek nagyon örültek az új szolgáltatásnak, nagy is volt az érdeklődés, számításai alapján azonban még ehhez a jelentős ügyfélszámhoz képest is legalább négyszer akkora forgalmat kellett volna lebonyolítani a veszteség elkerüléséhez.

Ezért is mondta a vállalkozó, hogy ebben a helyzetben fizikailag képtelenség kitermelni a jutalékból még a nullszaldót is. Pedig ő akkor is hajlandó lett volna folytatni a szolgáltatást, ha nem tud nyereséget elérni. A tartós, jelentős ráfizetést viszont értelemszerűen nem tudta vállalni.