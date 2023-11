Azonban ha engedünk minden csábításnak, és a kanapéra szögezzük magunkat az ünnepek alatt, akkor sokkoló eredményt mutat majd alattunk a mérleg 2024 januárban. Ahhoz, hogy ez ne történjen meg, adunk néhány megfontolandó tanácsot. Hátha sikerül elkerülni a nemkívánatos súlytöbbletet.

Nos, először is lássuk be, hogy sokszor képesek vagyunk az egész decembert az ünnep jegyében végigenni, pedig az ünnepi hangulathoz nem tartozik hozzá, hogy már december tizedikén megegyünk például egy rúd marcipános gyümölcskenyeret. Hangolódjunk inkább az ünnepekre a zenével, az illatokkal, az ajándékok keresgélésével és a dekoráció megalkotásával. Az ünnepi lakomákat szorítsuk le a tényleges napokra, december huszonnegyedikétől étkezzünk ünnepien, valamint minden étkezés közben igyunk meg legalább két nagy pohár vizet. Tehát ne akarjunk hat szelet sütit enni, ha kettő is elég. Érdemes tudnunk, hogy ha harminc napon keresztül élvezzük az ünnepi cukros, zsíros ételeket, akkor valóban jelentős túlsúllyal zárjuk a karácsonyt.

Tévedés, hogy csak az ételekre kell figyelni az ünnepek alatt. Az alkohol tele van kalóriával és szénhidráttal. Ha többet iszunk, hajlamosak vagyunk több szelet süteményt enni, több csirkecombba beleharapni. A bort fröccsként igyuk, a különböző italokhoz adjunk jeget, kerüljük a tejszínes és szirupokkal készített koktélokat. Igyunk sok vizet, szódát, vagy házi jeges teát, amit ne édesítsünk cukorral. Igyunk sok vizet, hogy lassítsuk az alkohol felszívódását.

Forrás: Diéta és fitnesz