Megszépültek a temetők a sok gyertyától, koszorútól, sokan emlékeztek szeretteikre

Mindenszentek napján minden évben megtelnek a temetők virágokkal, mécsesekkel. Idén már a múlt hét végén is sokan látogattak el a sírkertekbe, főleg azok, akik elszármaztak a szülőfalujukból, városukból és összekötötték a sírlátogatást a vidéken élő rokonok, ismerősök üdvözlésével is. Idén az időjárás is kegyes volt, az ilyenkor szokásos fagyos idő elmaradt.

Bár a Mindenszentek nem egy vidám ünnep, a legtöbben mégis kellemes emlékeket őriznek vele kapcsolatban. Az én egyik lányom például azt mondta, az ő számára ezzel a nappal kezdődik a karácsonyi ünnepekre való ráhangolódás. Miért? Mert együtt indul el a család a temetőbe virágokkal, koszorúkkal, közben sokat beszélnek a nagypapáról, nagymamáról, dédikről, unokatestvérekről, akik már nincsenek közöttünk. Az emlékeket őrizve ismerik meg a család legkisebb tagjai is az őseiket. Majd együtt ebédelnek, jó hangulatban. Így lesz egy viszonylag szomorú nap kellemesen családias. Természetesen sokféle lelkiállapotban keresik fel az emberek a temetőt ezen a napon is. Másként megy a szerettei sírjához az, akiben még frissen él a fájdalom, és más érzésekkel jön az is, aki a társát, gyerekét veszítette el. És megint másként éli meg az emlékezés napját az, aki maga is súlyos beteg. Mindenszentek ünnepe van szerdán, halottak napja csütörtökön. Sok ezer sír, hulló őszi falevelek, a temető előtt parkoló több tucatnyi gépkocsi. Sorra érkeztek a gyászolók szinte egész nap a temetőkbe, hogy leróják kegyeletüket szeretteik, barátaik, ismerőseik végső nyughelyeinél. Egy fiatal lány kísérte bottal lépkedő idős nagymamáját, feltűntek családok, néhány könnyező ember, kisgyerekes szülők, idős házaspárok. Koszorúkat, mécseseket, virágokat helyeztek el a sírokra. A sírkövek felirataiból sokféle szomorú, tragikus történetet lehetett kiolvasni. Ugyanazon a helyen nyugszik egy ötvennyolc éves asszony és egy kétéves kisfiú, a közös családnevükből következtetve vélhetően az asszony unokája. A nő egy évvel a kisfiú után hunyt el, 1954-ben. A sírjukon egyetlen mécsest helyeztek el. Egy nő nagyon fiatalon, harminchárom évesen vesztette életét 1989-ben. A sírboltján négy mécses és egy koszorú. Egy kisebb földhalmot teljesen benőtt a gaz, egy kis, törött fakereszten két név, feleségé és férjé: a férj harminckilenc évet élt, a feleség kilencvenhármat. Az urnáknál is sokan rótták le kegyeletüket, elhelyezték kisebb koszorúikat, mécseseiket. Az egyik urnán fénykép is volt az elhunytról, egy másik urnán csak ennyit lehetett olvasni csupa nagybetűvel: Apám. Több temetőben mise és istentisztelet is volt mindenszentek, illetve halottak napja tiszteletére. Nagyjaink sírjait is meg lehet látogatni Például Hollós László botanikus, tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és Mattioni Eszter festőművész a vármegyeszékhelyen, az Újvárosi temetőben nyugszik. Baka István költő-író, Csengey Dénes író-politikus, Garay Alajos katolikus pap-író-költő, Hadnagy Albert történész, a Szekszárdi Levéltár Igazgatójának sírja a szekszárdi Alsóvárosi temetőben van. Ebben a temetőben leltek végső nyugalomra a város díszpolgárai is.

