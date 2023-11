Az őrtüzek Székelyföld azon pontjain gyúlnak fel ilyenkor, amelyek kijelölik a történelmi határokat. Ehhez csatlakoztak az anyaországban és a szórványban is sok helyen, hogy erősítsék a nemzetben gondolkodást. Bátaszéken a székelység versekkel, az események felidézésével és tűzgyújtással emlékezett meg erről a különleges napról, számolt be az eseményről a BátaszékMost hírportál.

Székely autonómiatörekvések alatt a romániai Hargita, Kovászna és Maros megyei magyarok, illetve székelyek önállósodási szándékát értjük, melyek megvalósulásával Románián belül létrejöhet a Székelyföld Autonóm Régió.

A székely autonómiatörekvések fő szószólója, a Székely Nemzeti Tanács 2003. október 26-án Sepsiszentgyörgyön alakult meg. Ezután hat magyar származású romániai parlamenti képviselő beterjesztette a Székelyföld autonómiájának statútumtervezetét Románia parlamentje elé.

A törvényjavaslatot végül a képviselőház és a felsőház is megvitatás nélkül elutasította. 2009. szeptember 4-én nagygyűlést tartottak Csíkszeredában, majd 5-én Székelyudvarhelyen. Utóbbi városban elfogadták Székelyföld Autonómia Statútumát, melyet a székelyföldi önkormányzatok is elfogadtak.

Ekkor fogadták el Székelyföld hivatalos jelképeinek a Székely Nemzeti Tanács által már használatba hozott zászlót, címert, illetve a Székely Himnusz is hivatalos himnusza lett Székelyföldnek. Ugyanekkor mutatták be Székelyföld jelenlegi térképét is.