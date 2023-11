Ez nagyon fontos lenne, Benjamin Franklin így mondta: ne vesztegesd az időt, hisz belőle áll az élet. Tehát lényeges, hogy jól beosszuk óráinkat, napjainkat, mert bizony elég sok az elfecsérelt, a hulladék idő. Például, amikor a híroldalakat bújjuk órákon át, vagy az internet egyéb felkapott programjait, s közben halogatjuk a fontos tennivalót. Miként tudunk hasznosabban, okosabban élni, ehhez adott tanácsokat az előadó.

Vannak változatos tippek, trükkök, amelyeket nem túl nagy erőfeszítéssel magunkévá tehetünk. Például ilyen az Eisenhower-mátrix, ami egy egyszerű és könnyen használható módszer a feladatok priorizálására és a hatékonyabb időgazdálkodás kialakítására. A sürgős és fontos tevékenységeinket tudjuk úgy összegyűjteni és fontossági sorrendbe rakni, hogy aztán könnyebb és gyorsabban meg tudjuk valósítani azokat. Ez egy olyan technika, amellyel két fontos szempont mentén osztjuk be a feladatainkat.

Az egyik az, hogy mennyire fontos, a másik pedig az, hogy mennyire sürgős. Érdemes azokkal a tevékenységekkel kezdeni, amik nagyon sürgősek és nagyon fontosak, és csak miután a listán ezeket kipipáltuk, érdemes azzal foglalkozni, ami fontos, de nem annyira sürgős, mert azok általában távolabb eső határidővel bíró feladatok. De nagyon hasznos az is, ha megvizsgálva magunkat, megnézzük, mire töltöttük az időt. Egy egész nap, akár fél órás bontásban megjegyezzük, hogy mit is csináltunk, és ebből is kiderül, bizony, sok volt az üresjárat.

Titkos lehetőség nincs, magunkat kell megregulázni, és okosan bánni időnkkel.