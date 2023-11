A Murvai Árpád elnök vezette testület elsőként a Szekszárd Asztalitenisz Club támogatási kérelméről döntött. A bizottság úgy határozott, hogy a kérelmet részben támogatja. Ez azt jelenti, hogy a tartalék keretből kétszázezer forintot ítélt meg az elkövetkező időszakban esedékes terembérletre. Ennek köszönhetően az utánpótlás kategória edzése biztosított lesz.

Murvai Árpád tájékoztatást adott a zárt ülés napirendi pontjáról is. A testület elbírálta a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatokat. A város hat általános- és öt középiskolája nyújtotta be igényét, annak érdekében, hogy így is segítse a tanulmányi eredményekben, a művészetekben és a sport területén a diákolimpiákon kimagaslóan teljesítő fiataljait. A meghozott döntés értelmében nyolcvanhat tanuló, ötven felkészítő pedagógus és huszonhat csapat került a kedvezményezettek közé. A számukra megszavazott hárommillió-kétszázezer forint arányait tekintve nem csökkent az előző időszakhoz képest.