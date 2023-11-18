2 órája
Moziműsor november 19-én, vasárnap Tolnában
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Szekszárd
Szárnyalj! (amerikai animációs vígjáték), 15 óra.
Marvelek (amerikai fantasztikus kalandfilm), 17 óra.
Öt éjjel Freddy pizzázójában (amerikai thriller), 19.30.
Paks
Állati iramban (arab-amerikai-brit családi animáció), 09.30.
Szárnyalj! (amerikai animációs vígjáték), 11.20.
Marvelek (amerikai fantasztikus kalandfilm), 13.10.
Trollok: együtt a banda (amerikai családi animáció), 15.10.
A lápkirály lánya (amerikai dráma-thriller), 17 óra.
Az éhezők viadala: énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai akciókaland), 19 óra.
Bölcske
Titina - a négylábú felfedező (norvég családi animáció), 16 óra.
Jeanne du Barry - a szerető (francia filmdráma), 18 óra.
Az éhezők viadala: énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai akciókaland), 20.30.