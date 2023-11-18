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Filmszínház

1 órája

Moziműsor november 19-én, vasárnap Tolnában

Brunner Mónika

Illusztráció: Shutterstock

Szekszárd 
Szárnyalj! (amerikai animációs vígjáték), 15 óra. 
Marvelek (amerikai fantasztikus kalandfilm), 17 óra. 
Öt éjjel Freddy pizzázójában (amerikai thriller), 19.30. 

Paks 
Állati iramban (arab-amerikai-brit családi animáció), 09.30. 
Szárnyalj! (amerikai animációs vígjáték), 11.20. 
Marvelek (amerikai fantasztikus kalandfilm), 13.10. 
Trollok: együtt a banda (amerikai családi animáció), 15.10. 
A lápkirály lánya (amerikai dráma-thriller), 17 óra. 
Az éhezők viadala: énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai akciókaland), 19 óra. 

Bölcske 
Titina - a négylábú felfedező (norvég családi animáció), 16 óra. 
Jeanne du Barry - a szerető (francia filmdráma), 18 óra. 
Az éhezők viadala: énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai akciókaland), 20.30. 

 

Címkék#programok#filmek#moziműsor

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