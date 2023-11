A legtöbben hecsedliként emlegetik, de hazánkban a csipkebogyót csipkerózsának, csitkenyének, tüskefának és még gyepűrózsának is hívják. Gyógyhatása miatt több ezer éve nagy becsben tartják: támogatja az immunrendszert, gátolja a meszesedést, serkenti a mellékvesék és a máj működését, szív- és érvédő, vérképző hatású.

– A hecsedlit gyepűrózsának is mondják, mert régen a gyepűt, azaz a határt is ezekkel a szúrós, tüskés bokrokkal védték – magyarázta egy idős, decsi olvasónk. – Kislánykorom óta gyűjtöm be a hecsedlit ilyenkor ősszel. Legtöbbször szárítani szoktam, de készítettem már lekvárt is belőle. Régen sütőben szárítottam, most már aszalógépet használok. Az a baj, hogy szobahőmérsékleten hiába vágja szét az ember, gyorsan tönkremegy, fontos a szárítás, mert így sokáig eláll. Persze frissen is készíthetünk teát belőle, a lányom már például fagyasztja is, de utána már nem olyan ízes. Ami nagyon fontos még, hogy jól le kell szűrni a teát a szőrök miatt.

A csipkebogyótea remek a megfázás kezelésére, valamint csökkenti a magas vérnyomást, gyógyítja a bélhurutot, javítja az emésztési folyamatot. Száj- és garatüreg-gyulladás esetén is érdemes a teával gargarizálni. A leszedett bogyókat vágjuk ketté, a magokat kiszedni opcionális, akár benne is hagyhatjuk, mert azok is nagyon egészségesek. C-vitamin tartalma miatt inkább áztassuk a bogyókat, pár grammot egy bögre hideg vízbe, így benne marad minden értékes tápanyag.

– A bogyóhúsból készülhet a lekvár, de van olyan barátnőm, aki a mézbe is tesz csipkebogyót. Ezt is érdemes kipróbálni ebben a náthás időszakban. A hecsedliben tízszer annyi C-vitamin van, mint a citromban, ingyen van és könnyedén be lehet szerezni.

A lekvár elkészítése: a kimagozott csipkebogyót lábosba tesszük, és annyi vizet öntünk rá, amennyi ellepi. Körülbelül negyvenöt percig főzzük. A csipkebogyót a vízzel együtt egy szitán átpasszírozzuk. A masszát elkeverjük a zselírozócukorral, ugyanannyi cukrot vegyünk, ahány deka a gyümölcspép. Beleöntjük ízlés szerint a citromlevet, a gyömbért. Kevergetve felforraljuk, és négy percig rotyogtatjuk. A habját leszedjük. Azonnal üvegekbe töltjük, lezárjuk, és öt percre fejtetőre fordítjuk, majd hűvös helyre tesszük.

A piros gyümölcsből készült olaj pedig valóságos szépségbomba. A gazdag, esszenciális, telítetlen zsírsavakban például omega 3 és omega 6 található, valamint linolsav és linolénsav, melyek feltöltik és nyugtatják a bőrt, emellett gyulladáscsökkentő hatásúak is. A csipkebogyóolaj A-vitamint tartalmaz, amely a következők révén előnyös lehet a bőr számára: csökkenti és visszafordítja a nap okozta károsodásokat, a ráncokat, a hiperpigmentációt, a hegek és a striák megjelenését, és kiváló pattanások kezelésére is. Ez az olaj A- és C-vitamin, valamint zsírsavtartalmának köszönhető.