A költségvetéssel kapcsolatosan került napirendre az idei évi büdzsé szokásos, negyedéves felülvizsgálata, illetve módosítása. Erre a legtöbb esetben az uniós projektek miatt van szükség, ami jelen helyzetben is változást eredményezett a költségvetés főösszegében: az eredeti 977 millió forint majdnem 110 millióval növekedett meg.

A Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke, dr. Say István beszámolójából kiderült, hogy a kereken tizedik éve működő értéktári mozgalom rendkívüli, országos szinten is kiemelkedő eredményeket produkált. „A Tolna vármegyei települések 66 százaléka – mind a 11 város, valamint 61 község – folytat eltérő intenzitású értéktári tevékenységet. Ezzel a kétharmados aránnyal Tolna vármegye a kiemelkedően legjobbak csoportjában található.” – fogalmaz számadásában.

Arról is szó esett, hogy vármegyénkben immár 27 olyan kiemelt érték van, amelyek köre minden évben az értékek napja alkalmával gyarapodik tovább. Így került legújabban a Tolnaikumok közé Wosinsky Mór római katolikus pap, régész, múzeumigazgató munkássága, valamint a Bátaszéki templom és apátsági romkert.

A bizottság nem csak a kincsek lajstromba vételével foglalkozik, hanem az értékfeltáró és -őrző közösségeket is elismeri. Ennek tükrében lett kitüntetve a Simontornyai, valamint az Attalai Települési Értéktár Bizottság, mint Érték-díjas kollektívák. Emellett Dr. Say István a fiatal generációkról is szót ejtett egy igazán figyelemre méltó siker kapcsán, mivel az országos értékvetélkedő első helyezett csapata a dunaföldvári gimnáziumból került ki.

A beszámoló érintette a nyertes Hungarikum pályázatból megvalósult Gasztromegye kisfilmeket, amelyek például Tamási, Attala és Báta kulturális, illetve kulináris kincseit mutatják be.

A testület munkatervben rögzítette, hogy a 2024. esztendőben mely napokon tartja meg soros üléseit – ez alapján a képviselők hat alkalommal biztosan összegyűlnek.