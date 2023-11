Az állatorvos elmondta, hogy a felvilágosított gazdik, vagy akik már többször jártak így, próbálkozhatnak azzal, hogy ne tegyenek nyilvánvaló előkészületeket a macska szeme láttára (például a szállító ketrec elővétele), ne beszéljenek a macska előtt az állatorvosi látogatás tervéről, sőt, még arra is vigyázzanak, hogy lehetőleg ne adjanak le öntudatlan testi jelzéseket erre vonatkozóan. Sajnos, ha mindezeket megteszik, a macskák gyakran még így is megérzik a veszélyt és eltűnnek.

Az is előfordul, hogy a gazda nincs otthon, és a macska mégis tudomást szerez valahogy az állatorvoshoz készülődés tervéről, mintha távolról is képes lenne olvasni az ember gondolataiban. Ez részben az állatok telepatikus képességével is magyarázható, amelyekről rengeteg anekdotikus történetet ismerünk, sőt egyes tudósok kísérletekkel is bizonyították az állatok ilyen képességét.

A megoldás tehát a macska bezárása az állatorvosi vizsgálat, kezelés, vagy műtét napjának reggelén, vagy az, ha az állatorvos akkor is tudja fogadni a pácienst, amikor azt éppen meg tudják fogni.