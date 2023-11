60 ÉVE áldozatot követelt egy tűzeset – írta meg a Tolna Megyei Népújság 1963. november 22-i száma. „A dombóvári állami tűzoltókat értesítették, hogy Vásárosdombón S. J. házánál tűz ütött ki. A ház melletti fészerben kiütött tüzet együttes erővel és a lakosság segítségével sikerült elfojtani, sikerült a környező házakat is megmenteni a tűztől. Csak később derült ki, hogy a tűzesetnek halálos áldozata is van, S. M. 4 éves kisfiú személyében. A vizsgálat megállapította, hogy a szülők a kisfiút és az 5 éves nővérét a nagyapjukra hagyták otthon. Közben a két kisgyermek nagyapja is eltávozott a házból. Eközben a kis M. a konyhaszekrényen megtalálta a gyufát. Kimentek a fészerbe és ott elkezdtek játszani. Meggyújtottak egy csóva szalmát, s amikor az lángra lobbant, a kisgyerek a fészerbe, a kisleány pedig a szomszédokhoz szaladt, de nem szólt, hogy tüzet csináltak. A járókelők figyeltek fel a tűzre. Értesítették a helyi tűzoltókat, majd a dombóváriakat, és amikor már eloltották a tüzet, a szülők akkor kezdték keresni a gyerekeket. A kislányt meg is találták, de M. nevű kisfiúknak már csak elszenesedett holttestét találták meg az elégett fészer romjai alatt.”

60 ÉVE tragédiát okozott egy hivatásos gépkocsivezető, aki fáradtan ült a volán mögé – ez derült ki a Tolna Megyei Népújság 1963. november 21-i számából. „K. B. J. dunaharaszti lakos, az I. számú AKÖV tehergépkocsijával Budapest felől Pécs irányába hajtott. Már Bonyhád határába érkezett, amikor szembe jött vele szabályosan özv. K. Gy.-né, gyalogosan. K. B. J. éppen ekkor aludt el a volán mellett, letért az útpadkára és elütötte a gyalogost. Özv. K. Gy.-né olyan súlyosan sérült, hogy kórházba szállítás közben meghalt.”

60 ÉVE „minden várakozást felülmúlóan kedvezett a szerencse a Budapesten megrendezett gépkocsi-nyereménybetétkönyv sorsoláson a Tolna megyei gépkocsi-nyereménybetétkönyv tulajdonosoknak” – olvasható a megállapítás a Tolna Megyei Népújság 1963. november 20-i számában. „Ez alkalommal (...) egy húzáson hét gépkocsit nyertek a megyében. A mostani sorsoláson egy Fiat, két Wartburg, két Moszkvics és két Skoda személygépkocsit nyertek. Ezek közül kettőt Dunaföldváron, egyet Alsónyéken, egyet Dombóvárott, egyet Gyönkön, egyet Kocsolán és egyet Szekszárdon váltott gépkocsi-nyereménybetétkönyvvel.”

Hajdan című sorozatunk korábbi írásait ide kattintva olvashatja el!