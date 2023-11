Kovács-Solymosi Anita, a bonyhádi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője

Fotó: Vizin B.

Ebből az apropóból beszélgettünk Anitával, aki a rá jellemző kedvességgel és szeretettel fogadott minket. Akárcsak azokat a családokat, akikkel a mindennapok során kapcsolatban állnak, segítenek, bátorítanak. A segítségnyújtás, mint szép feladat Anita számára élethivatás.

Ezért is választotta a szociális szférát, és ezért döntött egy olyan hobbi mellett, amely ugyancsak segítséget nyújt másoknak az életmódváltásban, egészségük megőrzésében. „Nekem van a legjobb csapatom!” – mondta a beszélgetés során, megköszönve valamennyi munkatársa példaértékű szerepvállalását.

A Molnár Józsefné-díjra is közös érdemként tekint. Hangsúlyozta, a kitüntetés több szempontból is örömteli számára: egyrészt megtisztelő, hogy a város vezetői rá gondoltak. Másrészt Molnár Józsefné Erzsi nénivel a mai napig kiváló kapcsolatot ápol, mentorként tekint rá, „ő az igazi nagybetűs szociális munkás számomra” – tette hozzá Anita. Erről és a mindennapi feladatokról is mesélt a podcast adásban, tartsanak velünk!