Bár a magyar nézők csak 1977-ben láthatták moziban az egyébként 1965-ös filmet, az első televíziós vetítésre pedig a nyolcvanas évekig kellett várni. A történet szerint 1944 karácsonya előtt az Ardennek vidékén állomásozó amerikai katonák körében elterjed a hír, hogy a háború hamarosan befejeződik, sőt még az is szárnyra kelt, hogy a közeli karácsonyra valamennyiüket behajózzák – hazafelé. Kiley ezredes az egyetlen, aki német támadástól tart, de a parancsnokságon túlzottnak találják aggodalmát, és nem adnak hitelt szavainak.

Valóban a német erők utolsó, elkeseredett ellentámadása volt a belgiumi a II. világháború alatt, ami kezdetben sikereket hozott, ám az utánpótlási nehézségek és a légitámadások miatt végül visszavonultak, és az amerikai csapatok kerekedtek felül. De összességében nem törekedtek a készítők a történelmi hűségre.

Eisenhower tábornok például, aki maga is részt vett az ardenneki ütközetben, a nyugdíjba vonulása után külön sajtótájékoztatón számolt be a film pontatlanságairól. De aki újra és újra a képernyő elé ül, hogy megnézze, valószínűleg nem is történelem­órára vágyik, hanem egy kis izgalomra Henry Fonda, ­Telly Savalas és Charles Bronson főszereplésével.

