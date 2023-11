Bátaszék

E hét végén, advent első vasárnapján felgyúlnak a fények Bátaszék központjában. Idén a villanyoszlopokra újra felszerelik a karácsonyi díszvilágítási elemeket, és korszerűsít is a városközpontban található fákra korábban felhelyezett fényfüzérek. A munkák elvégzését úgy ütemezik, hogy advent első hétvégéjétől már élvezhessék a helyiek és a városon átutazók a karácsony hangulatát idéző ünnepi fényeket. December 2-án, szombaton tartják az adventi forgatagot, mely immár tradicionális rendezvény a városban. A Piac téren felállított sátorban a kulturális programok mellett forralt borral, zsíros kenyérrel kínálják az érdeklődőket. Közben saját készítésű kisebb tárgyakat árusítanak, ennek bevételét a rászoruló családoknak adják. Idén is lesz jászol, benne a kis Jézussal, viszont nem lesz fenyőfája a városnak, ellenben fenyő formájú fényfűzér díszíti majd az ünnepibe öltözött templom előtti teret.

Bonyhád

A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ előtt található fenyőfát díszítik fel a hagyományoknak megfelelően Bonyhádon. A város ünnepi fényeit, szombaton este kapcsolják fel az első adventi gyertya meggyújtását követően. Szombaton sütivásárral, karácsonyi flashmobbal, koncerttel és magával a Mikulással várják a nagyérdeműt.

Decs

A település karácsonyfáját András napján, csütörtökön állítják fel a Faluház előtt. A helyi polgármester, Heberling Tibor lapunknak elmondta, ahogy eddig, úgy idén is lakossági felajánlásból érkezik a falu adventi ékessége. – Horváth Lászlóné, Ancika néni felajánlásának hála, idén is egy csodaszép, körülbelül nyolc méter magas, hosszú tűlevelű erdeifenyő díszíti majd a Faluház előtti teret, ami a közmunkások segítségével feldíszítenek, így a vasárnapi első adventi gyertyagyújtásra mi már nemcsak a szívünket öltöztetjük ünneplőbe.

Dombóvár

Itt is nagyban készülnek az adventi időszakra. Péntekre felkerülnek a díszek és a világítás a Művelődési Ház előtti egyik örökzöldre, ezzel is ünnepi hangulatot csempészve a térre, amely a következő hetekben az adventi programok helyszíne lesz. A Varga Gábor szobrászművész által készített, pirogránit alakokból álló betlehem is ott lesz látható.

Szabóné Rambala Gabriella, az intézmény vezetője elmondta, hogy péntekenként az idősebb korosztálynak kedveznek, amikor is retro hangulatú zenés délutánok lesznek, míg szombatonként helyi zenekarok lépnek a közönség elé, természetesen karácsonyi dalokkal. Az adventi vasárnapokon előbb iskolások adnak műsort, majd minden alkalommal más felekezet lelkésze tart áhítatot, amelyet követően meggyújtják a gyertyát az adventi koszorún. Mindemellett karácsonyi vásár is lesz a Művelődési Ház előtti téren, ahol az ünnephez illő kézműves termékek közül lehet válogatni.

Paks

A héten Pakson is megkezdődik a város karácsonyi díszítése. A korábbi évekhez hasonlóan idén sem lesz külön karácsonyfa, a szokott módon a Városháza előtti téren álló méretes fenyőt öltöztetik ünnepi "ruhába" a Dunakom DC munkatársai és a Paksi Kertbarátok Köre tagjai. A hivatal előtti teret hagyományosan egy adventi koszorú és egy életnagyságú betlehem díszíti majd.

Az adventi programsorozatnak otthont adó Atomtérre is ezekben a napokban helyezik ki a hangulatos, karácsonyi installációt, itt is lesz betlehem, amely ezúttal is színpad egyik sarkán kap majd helyet. A két központi helyszín mellett a főbb utcákat is feldíszítik idén is a Dunakom DC munkatársai – tájékoztatta lapunkat a polgármesteri hivatal.

Szekszárd

Mint arról már írtunk. hétfőn déltájban emelte a daru trélerre a tizenkét méter magas gyönyörű fenyőfát Szekszárdon a Csengey Dénes utcában. Villogó rendőrautók biztosították az utat, s a tonnás fenyő délutánra megérkezett a Béla király térre. Törzsét befaragták a templom és a vármegyeháza közötti részen, a térkövek alatt rejlő talapzatba, így most már áll a város idei karácsonyfája. Ez a 27 éve ültetett fenyő teszi meghittebbé, szebbé a karácsonyi ünnepet város történelmi központjában.

Mint sok év óta mindig, idén is egy szekszárdi család ajánlotta fel a fát, s már az is hagyomány, hogy az Alisca Terra zöldfelület karbantartó csapata, a Tihanydaru Kft., az Euro Bt vágja, emeli, hozza a térre, mindezt ajándékként a szekszárdiaknak. A pompás fa hamarosan díszeket kap, szerdán a Lux H 84 Kft. ékesíti majd a fenyőt fényfüzérrel, színes gömbökkel. Szekszárd karácsonyfája majd másfél hónapon át, Vízkeresztig hirdeti az ünnepet.