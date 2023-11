A Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal foglalkozó részlegének mobilGAZDA elnevezésű alkalmazása azért született meg, hogy a gazdálkodókat segítse a támogatásokkal összefüggő ügyintézési feladatok elvégzésében.

A regisztrációhoz kötött, ügyfélkapus hitelesítéssel működő ingyenes alkalmazás egyaránt ellát ügyfélszolgálati és tájékoztatási funkciót, de legfontosabb funkciója az, hogy lehetővé teszi a termelők számára, hogy hitelesített és georeferált fényképeket küldhessenek a Kincstár számára a támogatások alapját képező földterületeikről, állataikról, gépeikről vagy mezőgazdasági épületeikről. Az összes georeferált fotó a gazdálkodók számára utólag is elérhető a Magyar Államkincstárnál.

Az alkalmazás rögzíti a fényképkészítés helyét és irányát, majd továbbítja az adatokat a Kincstárnak. Így a hangsúly a hosszadalmas és költséges helyszíni ellenőrzésekről eltolódhat a fénykép-kiértékelés irányába. Mint azt Szerletics Ákos, a MÁK osztályvezetője elmondta, egyes speciális támogatások esetében (pl. alternáló kasza használata gyepeken) már most kötelező a fényképküldés az alkalmazáson keresztül, de 2025-től kell arra számítani, hogy – az Európai Bizottság vonatkozó jogszabálya alapján – a fotókészítés egyre több intézkedés esetében válik kötelezővé, és ha a gazdálkodó ennek nem tesz eleget, akkor támogatási igényét jogosulatlanként kell majd kezelni.

Várhatóan 2027-től minden területalapú intézkedés esetében kötelező lesz a fotómonitoring használata. Emellett a jövőben már a beruházási pályázatok ellenőrzései során is használható lesz majd a fényképkészítési- és beküldési funkciót.

Fülöp Tamara, a MÁK szakértője kiemelte, hogy a mobilGAZDA mind iOS, mind Android készülékeken használható, a fejlesztésnél pedig kiemelt szempont volt, hogy az applikáció ne csupán a legújabb, legfejlettebb mobileszközökön legyen futtatható. A georeferált fotók küldése mellett a mobilGAZDA leginkább használt funkciója a területmérés - a webinárium résztvevői mindkét eljárás gyakorlati lépéseiről rövid bemutatót is kaptak.

A kerekasztal-beszélgetésen részt vevő Simon Attila gazdálkodó elmondta, hogy tapasztalata szerint a mobilGAZDA használata csupán a mobileszközökhöz kapcsolódó mindennapos fényképezési és navigációs készségeket igényli. A legfontosabb előnynek azt tartja, hogy az alkalmazás ahhoz nyújt nagyobb biztonságot, hogy az adatszolgáltatásokhoz kötött támogatások időben eljussanak a gazdához.

Szerletics Ákos elmondta, hogy a leggyakrabban felmerülő problémák közül kiemelhető a helymeghatározás (pont és irány) pontatlansága, amely legtöbbször nem az alkalmazás, hanem a készülék, illetve az internet-lefedettség hiányosságaira vezethető vissza. A felhasználás során törekedni kell az adatkapcsolat fenntartására, a képkészítés során nem célszerű más alkalmazásra váltani a készüléken, az energiatakarékos üzemmódot ki kell kapcsolni, az iránymeghatározás pontosságának biztosítása érdekében pedig célszerű a készülék iránytűjét előre kalibrálni.

Az osztályvezető hangsúlyozta, hogy a mobilGAZDA offline körülmények között is működik, csupán az adatellenőrzéshez és a feltöltéshez van szükség internetkapcsolatra. A további fejlesztések azt is célozzák, hogy a jövőben a gazda offline körülmények között is azonnali visszajelzést kaphasson majd, hogy megfelelő fényképet készített-e a megadott területen. Emellett a jövőben lehetővé teszik például az elektronikus fizetést is.

Detre Miklós elmondta, hogy a mobilGAZDA-rendszer üzemeltetését megbízott képviselőre is lehet bízni. A főszabály szerint erről a képviseletről az ügyfélnek kell gondoskodnia. Általában családtag vagy közeli ismerős kap ilyen megbízást, de a falugazdász hálózat is fontos szerepet játszhat ebben - ahogy például az egységes támogatási kérelmek benyújtásának kétharmadában is ők működnek közre.

A mobilGAZDA webinárium teljes programja visszanézhető az Agroinform.hu portálon.