„Kérjük a közlekedés valamennyi résztvevőjét, hogy legyenek előzékenyek, toleránsok, s tartsák be a közlekedési szabályokat. Az időjárási, az út- és a látásviszonyoknak megfelelően válasszák meg a sebességet”. E szavakkal inti óva a forgalom résztvevőit közleményében a rendőrség. Ám amint az ember autóba ül, úgy érzi, hiábavaló minden figyelmeztetés, mindig vannak, akik úgy vélik, mások felett állnak. És egyébként is, velük úgysem történhet semmi baj. Aztán sokszor kiderül, hogy ez bizony nincs így.

Szinte nincs olyan nap, hogy a rendőrség ne adna hírt ittas sofőrökről, akiket kiszűrtek a forgalomból, vagy olyanokról, akik eltiltás hatálya alatt vezettek – nyilván okkal vonták be a jogosítványukat –, vagy éppen soha nem is rendelkeztek vezetői engedéllyel. Mégis volán mögé ültek, és felelőtlen magatartásukkal nemcsak a saját, hanem mások testi épségét is veszélyeztették. Baleset persze a legnagyobb odafigyelés mellett is adódhat, de abban a hiszemben ül az ember autóba, hogy mindenki a biztonságos célba érés szándékával vesz részt a forgalomban.

Nap mint nap az M9-es úton közlekedem. Még jól láthatóak ott a múlt héten történt, két halálos áldozatot követelő baleset helyszínelésének nyomai. A vétkes sofőrről kiderült, hogy soha nem szerzett jogosítványt és többszörös eltiltás hatálya alatt állt. Törvénykövető magatartással ő is és az utasa is élhetne még. Ám ez aligha jelent vigaszt a tragédia helyszínén mécseseket elhelyező családtagoknak, hozzátartozóknak.