Hatvan éves érettségi találkozónak adott otthont nemrég Tolna vármegye székhelye, egy hangulatos belvárosi étterem. Az összejövetel résztvevői annak idején a Szekszárdi Bezerédj István Közgazdasági Technikum Kereske­delmi Tagozatának Szövetkezeti Szakán kezdték el tanulmányaikat. Ez az intézmény a jelenlegi Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum jogelődje volt.

Az 1958-ban a padok mögé ült harminchat osztálytárs közül ez alkalommal – az évek pergése okozta szomorú veszteségek, illetve más gondok miatt – tizenegy köszönthette egymást. Tíz hölgy és egy úr. Utóbbi, név szerint Varga József gyújtott gyertyát azok emlékére, akik immár végképp eltávoztak a csapatból.

Varga József egyébként a szomszéd vármegyéből, Somogyból, azon belül Segesdről jött el a találkozóra. Mint lapunknak elmondta, hatvanöt évvel ezelőtt szép reményű, tizennégy éves fiatalként érkezett Szekszárdra, ahol korábban soha nem járt. A földműves szövetkezet ösztöndíjasaként kollégiumi ellátásban részesült.

A felvétel 1963-ban, a ballagási ünnepségen készült, közepén az egykori 4. A osztály

Úgy az iskolában, mint a kollégiumban szigorú rend uralkodott. Ezzel együtt az oktatás, köszönhetően a nagy tudású, egyetemi katedrát is megjárt, adott esetben szakoktatói címmel is rendelkező tanároknak, igen magas színvonalon zajlott. A dr. Bársony Róbert igazgató vezette intézmény, korát megelőzve, komoly gondot fordított az úgynevezett duális képzésre, tehát az elmélet és gyakorlat összhangjára. A tanulók nyaranta egy-három hetes szakmai gyakorlaton üzletekben, vendéglátó helyeken és szövetkezeti központokban sajátították el majdani hivatásuk tudnivalóit, fogásait.

Ezen említett képzést segítette az Iskola Szövetkezet is, tagsággal, részjeggyel és bolttal egyaránt rendelkezve. Külön fejezetet érdemelne a színes és kiemelkedő eredményeket felmutató sport- és kulturális élet, ami újabb többlet értékkel gazdagította a fiatalok lényét, jellemét. Ismét csak példaként: jelentős sportesemény volt az évenként más-más helyszínen – Szekszárdon, Makón, Kecskeméten, Budatétényben – megrendezett, Szövosz Versenyek nevű, több napos seregszemle.

Az itt zajló atlétika, labdarúgás, kézilabda, röplabda sportágakban csak a közepesnél nem gyengébb tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók bizonyíthatták tudásukat és felkészültségüket.

Mindezen, a fiatalok sokoldalú fejlődését kibontakoztató oktatási-nevelési gyakorlatnak köszönhetően a diákok később, már felnőttként kiválóan helyt álltak a nagybetűs életben, nem egy lett közülük szövetkezeti felső vezető. Ezt a tisztet töltötte be egyébként Varga József is egészen nyugdíjazásáig, a Segesdhez közeli Böhönye községben. Azt is megjegyezte, hogy a Szekszárdon töltött négy évben megkedvelte ezt a várost.

Ez magyarázza azt is, hogy vezetőként Tolna vármegye székhelyén keresett és talált munka partnereket, például a húsipar és a borászat terén. Ugyancsak egyfajta, ráadásul büszkén vallott szekszárdi hatás mutatható ki hobbijában is. Hiszen immár mint nyugdíjas, elkötelezett szőlősgazdaként szívélyesen kínált oportó, kékfrankos és zweigelt dicséri keze munkáját.

Visszatérve a rendezvényre, az örökdiákok, az egykori 4. A. osztályosok felelevenítették egykori, szép emlékeiket, és természetesen beszámoltak életük alakulásáról is. Összetartó, erős közösségi érzéssel rendelkező osztályként eddig minden ötödik esztendőben találkoztak egymással. Most úgy döntöttek, hogy ettől kezdve ezt a jeles eseményt évente megtartják.